АТОР: Турция и ОАЭ могут войти в топ-5 популярных направлений в 2027 году

Среди популярных зимних зарубежных направлений выделили Египет, Таиланд и Вьетнам

Турция и Объединенные Арабские Эмираты могут стать одними из самых популярных направлений у российских туристов в 2027 году. Об этом в кулуарах Балтийского туристического форума в Светлогорске сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает ТАСС.

По ее словам, лидерство Турции вряд ли кто-то оспорит, если ничего не случится, а ОАЭ точно войдут в топ-5 благодаря планомерным усилиям Дубая.

Среди популярных зимних зарубежных направлений Ломидзе выделила Египет, Таиланд и Вьетнам. При этом она отметила, что прогнозировать на весь 2027 год сложно из-за нестабильной обстановки: даже топовые направления могут оказаться в сложном положении по независящим причинам.

Ранее сообщалось, что АТОР спрогнозировала снижение внутреннего турпотока на 5—7%. Причины связаны с транспортом, безопасностью, топливом и ростом цен.

Алсу Сабирзанова