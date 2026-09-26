Маркетплейсы с 1 октября не смогут давать скидки без согласия продавцов

Норма закреплена в законе о платформенной экономике

Фото: Максим Платонов

С 1 октября продавцы маркетплейсов в России смогут отказаться от скидок за свой счет и устанавливать минимальную цену на товар. Норма закреплена в законе о платформенной экономике, сообщил глава ЦСР Павел Смелов, передают РИА «Новости».

Автоматические скидки за счет продавца теперь возможны только с его согласия и при уведомлении не менее чем за пять рабочих дней. Отказ нельзя использовать для санкций, снижения рейтинга или ухудшения позиции товара в поиске.

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Платформа обязана уведомлять об изменениях, ухудшающих положение продавца, за 45 дней, о других — за 15 дней. При санкциях или ограничении доступа к карточке товара или кабинету оператор должен направить мотивированное уведомление, а после устранения нарушения отменить меру в течение 48 часов. У продавца появляется обязательный досудебный механизм обжалования через личный кабинет, оператор обязан ответить в течение 15 дней.

Ранее сообщалось, что для маркетплейсов создали платформу с автоматической отгрузкой товаров. Персонал нужен только на этапе приемки, все остальные операции автоматизированы.

Алсу Сабирзанова