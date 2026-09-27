Сайты поиска работы получат доступ к электронным трудовым книжкам россиян
Помимо данных о стаже, платформы при наличии согласия пользователя смогут получать информацию об образовании и водительских удостоверениях.
Рекрутинговые сервисы смогут запрашивать сведения из электронных трудовых книжек соискателей для проверки их профессионального опыта. Такое распоряжение опубликовано Правительством РФ.
Помимо данных о стаже, платформы при наличии согласия пользователя смогут получать информацию об образовании и водительских удостоверениях. Эта информация может оказаться важной при найме на определенные вакансии.
Изменения направлены на цифровую трансформацию рынка труда и упрощение найма сотрудников.
Напомним, Татарстан вошел в топ-5 регионов России по эффективности службы занятости.
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