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Экономика

Сайты поиска работы получат доступ к электронным трудовым книжкам россиян

16:13, 27.09.2026

Помимо данных о стаже, платформы при наличии согласия пользователя смогут получать информацию об образовании и водительских удостоверениях.

Сайты поиска работы получат доступ к электронным трудовым книжкам россиян
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Рекрутинговые сервисы смогут запрашивать сведения из электронных трудовых книжек соискателей для проверки их профессионального опыта. Такое распоряжение опубликовано Правительством РФ.

Помимо данных о стаже, платформы при наличии согласия пользователя смогут получать информацию об образовании и водительских удостоверениях. Эта информация может оказаться важной при найме на определенные вакансии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Изменения направлены на цифровую трансформацию рынка труда и упрощение найма сотрудников.

Напомним, Татарстан вошел в топ-5 регионов России по эффективности службы занятости.

Зульфат Шафигуллин

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