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Минздрав обновил стандарт лечения депрессии в России

08:44, 27.09.2026

В перечень немедикаментозных методов вошли электросудорожная терапия, акупунктура токами крайне высокой частоты и гипоксивоздействие

Минздрав обновил стандарт лечения депрессии в России
Фото: Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения России подготовило проект нового стандарта медицинской помощи при депрессивном расстройстве, который заменит документ 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию Минздрава.

В перечень немедикаментозных методов вошли электросудорожная терапия, акупунктура токами крайне высокой частоты и гипоксивоздействие.

Согласно проекту приказа, осмотр пациента должен будет включать прием уролога, а диспансерное наблюдение — регулярные осмотры врача-психиатра. Для диагностики состояния предусмотрено тестирование на гепатиты, ВИЧ и трепонему бледную.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Также в список процедур включены электропунктура, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия.

Документ разработан с учетом клинических рекомендаций Российского общества психиатров. Проект находится на стадии общественного обсуждения.

Напомним, в июле сообщалось, что Минздрав РФ подготовил поправки в свои некоторые стандарты. Так, пациентам с повторяющимися эпизодами депрессии будет предусмотрено наблюдение на протяжении 365 дней, включая регулярные приемы у психиатра.

Зульфат Шафигуллин

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