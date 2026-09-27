Минздрав обновил стандарт лечения депрессии в России
В перечень немедикаментозных методов вошли электросудорожная терапия, акупунктура токами крайне высокой частоты и гипоксивоздействие
Министерство здравоохранения России подготовило проект нового стандарта медицинской помощи при депрессивном расстройстве, который заменит документ 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию Минздрава.
В перечень немедикаментозных методов вошли электросудорожная терапия, акупунктура токами крайне высокой частоты и гипоксивоздействие.
Согласно проекту приказа, осмотр пациента должен будет включать прием уролога, а диспансерное наблюдение — регулярные осмотры врача-психиатра. Для диагностики состояния предусмотрено тестирование на гепатиты, ВИЧ и трепонему бледную.
Также в список процедур включены электропунктура, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия.
Документ разработан с учетом клинических рекомендаций Российского общества психиатров. Проект находится на стадии общественного обсуждения.
Напомним, в июле сообщалось, что Минздрав РФ подготовил поправки в свои некоторые стандарты. Так, пациентам с повторяющимися эпизодами депрессии будет предусмотрено наблюдение на протяжении 365 дней, включая регулярные приемы у психиатра.
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