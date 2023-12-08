Центральный вокзал Казани обновят к саммиту БРИКС

ГЖД облагородит инфраструктуру вокзала в историческом центре, но с «альпинистским» переходом по 50-метровому мосту придется смириться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в преддверии проведения саммита БРИКС Горьковская железная дорога взялась модернизировать Центральный вокзал Казани. Точная смета еще не определена, но, скорее всего, средства будут направлены на внешние косметические улучшения, полагают в Минстрое РТ. «Стратегические решения (по развитию) будут рассматриваться в будущем году, когда проект Казанской агломерации вынесут на обсуждение», — отметил советник министра Николай Васильев. Северный хотят замкнуть на транзитные поезда из Сибири в направлении до Москвы, а Центральный — преимущественно на пригородные перевозки с юга Казани, объяснил он общую логику концепции. Тем временем по объему пассажиропотока Центральный (Казань-1) опережает Северный (Казань-2).

Казань двухвокзальная

Железнодорожная инфраструктура Казани вновь подвергнется модернизации. В будущем году Горьковская железная дорога собирается взяться за обновление одного из двух вокзалов — Центрального (Казань-1). Его реконструкция запланирована в рамках долгосрочной инвестиционной программы ГЖД, предназначенной для поддержания вокзальных комплексов Поволжья.

«В 2024 году будет проводиться обновление пассажирской инфраструктуры на вокзалах города Казань», — сообщила пресс-служба ГЖД. Какие элементы инфраструктуры затронет модернизация и какой бюджет выделен на эти цели, в сообщении не уточняется. Строго говоря, ГЖД лишь анонсировала намерения, а детальной информации о проекте перевооружения вокзалов пока нет. Отсутствие конкретики связано с тем, что проект не доработан и не передан для прохождения госэкспертизы. «На текущий момент идет разработка проектно-сметной документации», — уточнили в пресс-службе ГЖД, пообещав «проинформировать о результатах дополнительно».

Предстоящее преобразование казанского вокзала оказалось в очереди по проведению ремонтных работ на девяти вокзальных комплексах, находящихся в границах Горьковской магистрали, следует из контекста сообщения ГЖД. Приоритеты распределись по мере остроты момента в каждом из вокзалов Поволжья.

Железнодорожная инфраструктура Казани вновь подвергнется модернизации. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Так, в Нижегородской области завершили ремонт кровли вокзала Навашино, в Чувашии обустроили пассажирскую платформу вокзала Шумерли. В Кировской области на вокзале Котельнича провели ремонт касс для маломобильных граждан. В Башкортостане начали работы по благоустройству привокзальной территории вокзала Янаула в продолжение проекта «Северные ворота Башкортостана». В Татарстане провели ремонт на вокзале Агрыза, перечисляет ГЖД. До этого на Центральном вокзале был оборудован зал для маломобильных пассажиров, аналогичный зал появился осенью 2023 года на Северном вокзале.

Успеть к сентябрю

На Центральном вокзале Казани ремонт отложили на более поздний срок, рискуя попасть в цейтнот. Возможно, неторопливость обусловлена желанием сохранить свежий вид непосредственно перед приездом зарубежных гостей. «Обновление вокзальной инфраструктуры — одна из приоритетных задач на ГЖД. Сегодня мы делаем все возможное для формирования комфортных условий для наших пассажиров. Уверен, что проводимая на вокзалах Горьковской магистрали модернизация, поможет повысить качество и расширить спектр предоставляемых услуг», — приводится цитата начальника Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергея Дорофеевского.

Впрочем, о предстоящем обновлении казанских вокзалов в курсе в Минстрое РТ, но особых иллюзий по поводу радикальных изменений не испытывают. Речь идет о косметическом улучшении и доведении технического уровня до современных стандартов.

— Здесь будут решаться сугубо технические вопросы. На РЖД введены новые нормативы по безопасности, видеонаблюдению, пропускной способности поездов и контролю за движением поездов, — рассказал советник министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Николай Васильев. — Есть нормативы доступности различных зон, безопасности движения в зоне подвижного состава. В основном их задача привести в соответствие с этим. В этом и заключается технологическое обновление.

Центральный вокзал Казани отложили на более поздний срок, рискуя попасть в цейтнот. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, предварительная смета расходов есть, есть и план работ на 2024 год, но что конкретно будут включено, станет известно после утверждения обоих проектов. Обычно подобные проекты финансируются на паритетных условиях с регионами. Так, в 2021 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие Горьковской железной дороги 17,2 млрд рублей.

Спасти «красное» здание

Наиболее насущной считается реставрация исторического здания Центрального вокзала из красного кирпича. Как рассказывало «Реальное время», здесь необходимо провести гидроизоляцию, устранить трещины кирпичной кладки стен, провести вычинку и докомпоновку фрагментарно разрушенных участков стен, ремонт оконных рам и дверных проемов.

Эксперты утверждают, что в стенах и перегородках здания найдены трещины, замачивание, расслоение отделки, сколы кирпичной кладки и выпадение кирпичей. А состояние крыши оценивается как «ограниченно работоспособное». Лишь после реставрации в здании можно будет обновить систему видеонаблюдения, контроля и управления доступом и охранной сигнализацией — предполагалось установить более 230 камер видеонаблюдения.

— Центральный вокзал сейчас занимает промежуточное положение в связи с неопределенностью ВСМ, — говорит Николай Васильев. — РЖД с удовольствием эксплуатирует Северный вокзал, который находится на основной ветке движения. К тому же он более комфортный для пассажиров. В последние годы РЖД все чаще переводит транзитные поезда из Сибири и Урала на Северный, благодаря чему он начал догонять по пассажиропотоку Центральный вокзал (с него отправляются поезда казанского формирования).

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Свежих данных о количестве перевезенных пассажиров нет, но 3 года назад разрыв между ними был в разы. Через Центральный проходило 1,6 млн пассажиров дальнего следования, тогда как через Северный — около 300 тысяч. В настоящее время на московском направлении уходит равное количество поездов. Кому отдадут приоритет?

— Это казанская особенность. Два вокзала с разной историей, разные задачи и сложная перспектива выхода на будущее, — говорит Николай Васильев.

Можно ли избавиться от 50-метрового моста-перехода

В отличие от современного Северного вокзала, Центральный так не смогли «отстроить» в единый архитектурный ансамбль. Его территория — микс разных стилей и эпох. Рядом с историческим зданием соседствует сооружение эпохи советского конструктивизма в исполнении архитектора Мунира Агишева, а между ними 50-метровый мостовой переход из металла, который вписал «Казанский Гипронииавиапром». Чтобы перейти с основной платформы на третий или четвертый путь, пассажирам приходится с чемоданами и детьми подниматься пешком на третий этаж, а потом спускаться к перрону. Избавиться от него невозможно.

— Когда я работал в управлении архитектуры Казани, мы достаточно часто спорили, но нам так и не удалось отказаться от высотного моста. «Казанский Гипронииавиапром» совершенно в другом стиле сделал переходы для выхода пассажиров на местные линии, разрушил архитектурный стиль единого ансамбля, — говорит один из собеседников «Реального времени». — Осталось ощущение стесненности, скученности. Несмотря на большой пассажиропоток, «Казань-1» не попадает в рейтинги самых удобных железнодорожных вокзалов России.

Рядом с историческим зданием соседствует сооружение эпохи советского конструктивизма в исполнении архитектора Мунира Агишева, а между ними 50-метровый мостовой переход из металла. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Можно ли его перепроектировать и сделать более удобным выход к поездам? Есть ли альтернатива? Проектировщики сомневаются.

— При переходе автодороги есть три варианта — светофор, подземный пешеходный переход и надземный. Светофор на железной дороге не поставить. Остается два варианта — сверху или снизу, — рассуждает руководитель «Мостинжпроекта» Тимур Ахметшин. По его словам, демонтаж возможен только в том случае, если экспертиза покажет, что это сооружение непригодно к эксплуатации. Тогда придется искать новые варианты. «На мой взгляд, альтернативы нет. Часто обыватели говорят, вот проектировщики что-то придумали. Но им неизвестно, какие красные линии проходят, может, какая-то спецсвязь проходит. Проектировщик ищет решение, исходя из сложившихся обстоятельств. Как лучше вписать эту конструкцию. В любом случае итоговый проект проходит согласование во всех профильных органах», — утверждает он.

Казань уходит на юг

— Стратегические решения (по развитию) будут рассматриваться в будущем году, когда проект Казанской агломерации вынесут на обсуждение, — отметил советник министра Николай Васильев. — Северный хотят замкнуть на транзитные поезда из Сибири в направлении до Москвы, а Центральный — преимущественно на пригородные перевозки с юга Казани.

В своем развитии Казань пойдет на юг — в сторону Портовой и дальше, там явно будет больше нагрузка, в ту сторону двинется основной транспортный поток, там будет больше пересадок. Это неизбежно затронет зону локомотивного депо.

— Хорошо, если будут вынесены маневровые зоны в западную часть, где находится отстой локомотивов и поездов. Если бы РЖД благоустроили эту зону, чтобы вокзал работал на южную ветку и аэропорт и Лаишево. Южное направление потребует более серьезного вывоза населения оттуда, — убежден Николай Васильев. А Центральный вокзал останется как памятник старины, к этому нужно так относиться, полагает он.

