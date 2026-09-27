В Татарстане предупредили о тумане в ночь на 28 сентября
Татарстанским водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
На территории Татарстана ночью и утром 28 сентября местами ожидается туман. Главное управление МЧС России по республике рекомендовали гражданам быть внимательными при передвижении.
Спасатели советуют использовать наземные или подземные пешеходные переходы для пересечения проезжей части, не оставлять детей без присмотра и оказать помощь пожилым людям.
Водителям в условиях тумана рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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