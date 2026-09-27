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В Татарстане предупредили о тумане в ночь на 28 сентября

12:08, 27.09.2026

Татарстанским водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В Татарстане предупредили о тумане в ночь на 28 сентября
Фото: Артем Дергунов

На территории Татарстана ночью и утром 28 сентября местами ожидается туман. Главное управление МЧС России по республике рекомендовали гражданам быть внимательными при передвижении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спасатели советуют использовать наземные или подземные пешеходные переходы для пересечения проезжей части, не оставлять детей без присмотра и оказать помощь пожилым людям.

Водителям в условиях тумана рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Зульфат Шафигуллин

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