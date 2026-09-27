Вклад туризма в ВВП России превысил 3%
Отрасль остается одной из самых быстрорастущих благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство»
Вклад туризма в экономику страны по итогам прошлого года составил более 3%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма.
По его словам, отрасль остается одной из самых быстрорастущих благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство».
В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» строятся 12 морских курортов, которые увеличат номерной фонд на 77 тыс. мест и создадут 88 тыс. рабочих мест. По программе льготного кредитования реализуются 340 проектов стоимостью 1,6 трлн рублей.
Приоритетом также названо развитие патриотического туризма с участием ветеранов СВО и создание около 110 маршрутов научно-популярного туризма в 35 регионах.
Ранее стало известно, что отрасли туризма и общепита лидируют в России по темпам роста зарплат.
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