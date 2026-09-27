Вклад туризма в ВВП России превысил 3%

Отрасль остается одной из самых быстрорастущих благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство»

Фото: Динар Фатыхов

Вклад туризма в экономику страны по итогам прошлого года составил более 3%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во Всемирный день туризма.

По его словам, отрасль остается одной из самых быстрорастущих благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» строятся 12 морских курортов, которые увеличат номерной фонд на 77 тыс. мест и создадут 88 тыс. рабочих мест. По программе льготного кредитования реализуются 340 проектов стоимостью 1,6 трлн рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Приоритетом также названо развитие патриотического туризма с участием ветеранов СВО и создание около 110 маршрутов научно-популярного туризма в 35 регионах.

Ранее стало известно, что отрасли туризма и общепита лидируют в России по темпам роста зарплат.

Зульфат Шафигуллин