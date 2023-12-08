Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысят с начала 2024 года до 42 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный комитет Татарстан по тарифам принял решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте Казани, в том числе в метро. Ее увеличат до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой.



Предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров в Казани установлен с ростом в 9,5%. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года.

Прогнозный рост пассажиропотока в общественном транспорте Казани составляет 198,5 млн человек с ростом на 5—6 % без учета метро.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Важный момент — при формировании тарифов на проезд не были учтены предстоящие расходы на приобретение 250 автобусов НефАЗ по программе льготного лизинга ГТЛК. Как пояснил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, камский автозавод не успевает осуществить постройку и отгрузку в этом году, пока действует программа льготного лизинга в 6,5% годовых.

В настоящее время республиканские власти ведут переговоры о продлении действия программы в 2024 году, после чего определится объем затрат. По его словам, стоимость одного автобуса выросла с 11 до 18 млн рублей, а ежемесячный лизинговый платеж на одну машину составит 300 тысяч рублей. Предполагается, что дополнительные расходы перевозчиков будут рассматривать летом будущего года для включения в тариф 2025 год.



В случае приобретения для Казани новой партии в 250 автобусов тарифная нагрузка увеличится на 4,5 млрд рублей. Население не сможет ее оплатить, поэтому городские власти ведут переговоры о субсидировании покупки, но в какой мере бюджет республики сможет взять нагрузку на себя, Ильдар Шакиров затруднился предсказать.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на сегодняшний день проезд в общественном транспорте Казани — автобусах, троллейбусах, метро и трамваях — составляет 36 рублей при оплате наличными. Поездка за безналичный расчет — по банковской или транспортной карте — обойдется в 35 рублей. Такие тарифы действуют с начала января 2023 года.

Рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани председатель Госкомитета Татарстан по тарифам Александр Груничев анонсировал 5 декабря. Он уточнял, что это один из вариантов.



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Луиза Игнатьева