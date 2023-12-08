«Совсем уж совесть потеряли!»: граждане требуют усилить антикоррупционную борьбу в Татарстане

На республиканском антикоррупционном форуме «Алма — бирмэ» рассказали о примерах, не называя коррупционеров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О причинах, по которым на свежеотремонтированных дорогах и буквально вчера благоустроенных дворах появляются ямы, а после капремонта текут крыши и осыпаются фасады и потолки, рассказывали сегодня участники республиканского антикоррупционного форума «Алма — бирмэ». В репортаже «Реального времени» — о главных направлениях антикоррупционной работы в республике, позитивных изменениях в сознании жителей Татарстана и причинах, по которым имена коррупционеров остаются неизвестными широкой общественности.

Приписки сокращаются — взятки учащаются



— Сокращается практика приписок урожая и надоев молока в целях незаконного получения бюджетных средств. Субсидирование и грантовая поддержка в агропромышленном комплексе берутся под плотный контроль, — похвалился. открывая форум, зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов. — Взысканы десятки миллионов рублей, затраченных нецелевым способом. Число серьезных нарушений имеет тенденцию к сокращению.

Однако даже на таком благостном фоне за 9 месяцев 2023 года в Татарстане было зарегистрировано более 1000 преступлений коррупционной направленности, а ущерб от таких преступлений к 1 декабря достиг 3 млрд рублей, сообщили сегодня на республиканском антикоррупционном форуме «Алма — бирмэ». С начала года шесть должностных лиц, замещающих должности государственной и муниципальной службы, были привлечены к ответственности в виде досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия за предоставление недостоверных сведений о доходах и конфликте интересов.

«Взысканы десятки миллионов рублей, затраченных нецелевым способом. Число серьезных нарушений имеет тенденцию к сокращению». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Расклад коррупционных преступлений на 2023 год таков: 145 — в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 115 — в сфере образования, 23 — в сфере строительства, 22 — в сфере ЖКХ. Причем более чем в половине случаев коррупционеры попались на взятках: в 595 случаях из тысячи, причем выяснилось, что активно брали «на лапу» и сотрудники контрольно-надзорных органов.

Откуда на новых дорогах берется колея

Завотделом антикоррупционных проверок Управления раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша привела несколько вопиющих примеров, выявленных республиканской экспертной группой по вопросам противодействия коррупции.

Она привела конкретный факт завышения стоимости строительства дороги, иллюстрируя информацию слайдами: нижний слой асфальтобетонного покрытия вместо положенных по проекту 9 см оказался толщиной всего 6 см, в результате подрядчик «сэкономил» 10,2 млн рублей. На другом слайде были фото замеров, выполненных во дворе после ремонта по программе «Наш двор»: 1,2 млн рублей подрядчики положили в карман, где-то вовсе «забыв» в ходе работ положить асфальт, а где-то уменьшив его слой с положенных 15 см до 7 см, а также не доложив в песочницы четверть предусмотренного проектом количества песка (слой составил 27 см вместо 36 см).

Завотделом антикоррупционных проверок Управления раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Равия Шрша привела несколько вопиющих примеров, выявленных республиканской экспертной группой по вопросам противодействия коррупции. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы постоянно жалуемся на колею, на ямы на дорогах — и что же мы выявили? — рассказала Равия Шрша. — Что только в одном муниципальном районе договоров на выполнение работ по ремонту автодорог с нарушением закона заключено на общую сумму более 150 миллионов рублей. В другом районе были выявлены факты завышения объемов выполненных работ, также использование строительных материалов, несоответствующих требованиям ГОСТа при реализации программы «Наш двор». Еще в одном районе в шести отремонтированных дворах толщина уложенного асфальтового покрытия меньше величины, предусмотренной проектно-сметной документацией. В отдельных случаях разница доходила до 60 процентов — клали 4 сантиметра вместо 11 положенных… В одном дворе даже щебеночное основание не было уложено — просто закатали новый слой асфальта по старому слою, а работы закрыли по полной программе. Совсем уж совесть потеряли! А мы еще удивляемся, откуда у нас аварии и недовольство граждан!

А еще она рассказала о некачественном капитальном ремонте некоего учреждения культуры стоимостью почти 1 млрд рублей, проведенном 5 лет назад, в результате которого в здании происходят постоянные подтопления подвала, протечки кровли, не работает канализация, неисправно оборудование, обрушилась архитектурная подсветка. И подчеркнула, что гарантийный срок, в течение которого можно было заставить подрядчика все исправить, уже прошел.

Правда, впечатление от этих откровений оказалось несколько смазанным: названия компаний, которые так отличились, не были названы. А угадать из перечисленных объектов, которые пострадали из-за коррупции, можно, пожалуй, только один: 5 лет назад СМИ сообщали о ситуации в казанском цирке и перечисляли тот же набор дефектов, что и Равия Шрша.

Не прозвучали из уст завотделом антикоррупционных проверок имена и должности «приподзакрывших» на описанные выше нарушения глаза проверяющих. Доклад завершился сообщением, что излишне уплаченные подрядчикам деньги были возвращены в бюджет, а виновные понесли дисциплинарную ответственность.

Покажите доходы и расходы!

Замминистра экономики РТ Роман Амирханов рассказал о результатах проведенного министерством социологического исследования мнения населения о коррупции. Он порадовал участников форума сообщением, что за последние 12 лет — с 2011 года — доля респондентов, которые хотя бы раз в году попадали в коррупционную ситуацию, уменьшилась вдвое — с 21,2 до 9,9 %, а среди тех, у кого вымогали взятку, оказался довольно большой процент таких, которые взяток не дают из принципа.

Участники форума в своих речах не раз упоминали, что основная работа по борьбе с коррупцией ведется «на упреждение»: путем разъяснений того, что брать и давать взятки незаконно и нехорошо, и создания ситуаций, в которых взятку ни дать ни взять — переводу общения граждан с чиновниками в электронную сферу, через интернет-платформы, либо через посредника в лице МФЦ. Но исследование Минэкономики показало, что большинство опрашиваемых — 35,8% — считают, что в борьбе с коррупцией наиболее эффективна такая мера, как контроль за соответствием расходов и доходов чиновников, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, а еще 25,9% убеждены, что отлично работает публикация сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера чиновников и депутатов.

Замминистра экономики Роман Амирханов рассказал о результатах проведенного министерством социологического исследования мнения населения о коррупции. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, с текущего года не публикуются декларации чиновников, а с 2022-го — депутатов. В этом свете неудивительно, что лишь треть респондентов Минэкономики утвердительно ответили на вопрос, возможно ли снизить уровень коррупции с помощью антикоррупционных мер, а еще более трети сочли, что это возможно, но лишь частично.

При этом лишь пятая часть опрошенных считает, что информация о проблеме коррупции находит достаточное освещение в СМИ, а 25,8% убеждены, что информации публикуется недостаточно.

За ужесточение законодательства по борьбе с коррупцией выступили 43,5% участников опроса Минэкономики. И почти пятая часть — 17,2% — убеждены, что необходимо обеспечить открытость принятия решений органов власти о размещении заказов на поставки товаров и услуг для муниципальных и государственных нужд (сегодня на сайтах госзакупок не публикуется информация о всех участниках конкурсов, а иногда умело «прячутся» даже названия компаний-победителей).

Баланс между прозрачностью и «коммерческой тайной»

— Сегодня прозвучало два очень важных момента запроса нашего общества на ужесточение ответственности за коррупцию и на гласность — максимально широкое освещение коррупционных моментов, однако сегодня не были названы ни имена коррупционеров, ни компании, участвовавшие в выявленных коррупционных схемах. Как вы думаете, почему? — поинтересовалось «Реальное время» по окончании форума у зампредседателя Госсовета РТ Марата Ахметова.

— Бизнес вообще чувствителен. Возможно, это объясняется коммерческой тайной… Но и в целом при антикоррупционных мероприятиях нужно очень сбалансированно относиться к тем мерам, которыми мы располагаем. И в части ужесточения наказаний, и в части большей освещенности и открытости.

— Но не противоречит ли такая политика самой идее борьбы с коррупцией?

— Я не думаю, что эту задачу можно решить одним ужесточением наказания. Даже такая жесткая страна, как Китай, и то, имея эти рычаги, сталкивается с проявлениями коррупции. А с учетом того опыта, который мы наработали, с учетом подсказок населения, мы можем совершенствовать программу антикоррупционной работы. И безусловно, в ней должно быть больше прозрачности.



В частности, добавил Марат Ахметов, должна публиковаться информация об уголовных делах против коррупционеров:

— Это безусловно, — если мы говорим о прозрачности, об открытости этой работы. Население обо всем должно знать.