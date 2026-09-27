Доля россиян с непереносимостью глютена составляет менее 1%
Показатели в России меньше, чем в целом в мировом масштабе
В России распространенность целиакии составляет примерно 0,2–0,6%, однако точных общенациональных данных по стране нет. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук Татьяна Пинчук из Пироговского университета.
В мире целиакия встречается примерно у 1% жителей, при этом статистика зависит от популяции и метода диагностики.
— Доступные российские исследования показывали распространенность целиакии примерно 0,2-0,6%, причем показатели различались между регионами и группами населения, — заявила эксперт.
Пинчук уточнила, что перед переходом на безглютеновую диету необходимо пройти обследование на фоне употребления глютена, сделать гастроскопию с биопсией и исключить другие причины недомогания.
Напомним, ранее эксперты заявили, что по последним исследованиям, питание не дает такой сильной корреляции с заболеваниями ЖКТ, как считалось до этого. Подробнее — в материале «Реального времени».
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