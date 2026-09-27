Доля россиян с непереносимостью глютена составляет менее 1%

Показатели в России меньше, чем в целом в мировом масштабе

Фото: Сергей Козлов

В России распространенность целиакии составляет примерно 0,2–0,6%, однако точных общенациональных данных по стране нет. Об этом ТАСС сообщила кандидат медицинских наук Татьяна Пинчук из Пироговского университета.

В мире целиакия встречается примерно у 1% жителей, при этом статистика зависит от популяции и метода диагностики.

— Доступные российские исследования показывали распространенность целиакии примерно 0,2-0,6%, причем показатели различались между регионами и группами населения, — заявила эксперт.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пинчук уточнила, что перед переходом на безглютеновую диету необходимо пройти обследование на фоне употребления глютена, сделать гастроскопию с биопсией и исключить другие причины недомогания.

Напомним, ранее эксперты заявили, что по последним исследованиям, питание не дает такой сильной корреляции с заболеваниями ЖКТ, как считалось до этого. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин