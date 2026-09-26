На поддержку регионов по нацпроекту «Семья» направят более 29 млрд рублей
Министр также сообщила, что в паспорт нацпроекта внесут изменения из-за нового социологического показателя
На поддержку регионов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в 2026 году предусмотрено более 29 млрд рублей. Об этом на координационном совете по культуре сообщила министр культуры Ольга Любимова, передает ТАСС.
На 1 сентября кассовое исполнение по стране превысило 66%. Однако у 32 регионов показатель ниже среднероссийского — Любимова попросила увеличить его в кратчайшие сроки. В шести регионах исполнение уже достигло 100%: это Амурская, Новгородская и Тамбовская области, Санкт-Петербург и Республика Адыгея.
Министр также сообщила, что в паспорт нацпроекта внесут изменения из-за нового социологического показателя — «удовлетворенность работой учреждений культуры». Теперь его рассчитывает Администрация президента РФ.
Ранее сообщалось, что с 1 октября изменятся условия семейной ипотеки. В большинстве регионов России ставка будет зависеть от числа детей.
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