Владимир Путин планирует выдвигаться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин планирует выдвигаться на новый президентский срок. О планах участвовать в выборах 2024 года он рассказал герою ДНР Артему Жоге во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества, сообщает ТАСС.

Артем Жога попросил российского лидера выдвинуться на новый срок. Глава государства ответил на это предложение согласием.



— Мы очень рады что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает, — передает его слова «РИА Новости».



Артем Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина. Он добавил, что действующий глава государства будет баллотироваться, потому что «именно сегодня нужно быть с народом».

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Президентом страны он стал в 2000 году. Спустя 8 лет Владимир Путин уступил место Дмитрию Медведеву. Однако уже через четыре года его снова избрали главой государства.

Сегодня Центральная избирательная комиссия России на первом официальном заседании, посвященном старту президентской кампании, утвердила трехдневное голосование на выборах главы государства в 2024 году. Голосование состоится 15, 16 и 17 марта.



Кандидатов в президенты России выдвинут до 1 января. ЦИК рассмотрит поступившие заявления в течение пяти дней с момента их получения. Кандидаты уже могут начать выдвижение.



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Айрат Назипов