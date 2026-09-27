Власти Грузии предложили США возобновить стратегическое партнерство
Отношения Тбилиси и Вашингтона испортились в 2024 году после принятия грузинской стороной закона об иностранных агентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на полях Генассамблеи ООН предложил президенту США Дональду Трампу восстановить стратегическое партнерство. По его словам, с американской стороны был зафиксирован положительный настрой.
— Это, конечно, по существу зависит от США. С нашей стороны шаг сделан, ждем встречных шагов, — цитирует заявление Кобахидзе ТАСС.
Отношения Тбилиси и Вашингтона испортились в 2024 году после принятия грузинской стороной закона об иностранных агентах. В связи с решением Грузии заморозить переговоры по вступлению в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство.
Ранее грузинские власти неоднократно заявляли надежды на перезагрузку отношений после смены администрации в Белом доме.
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