Путин: Киев попросил о перемирии по нескольким направлениям

Запрос связан с разрушительными ответными атаками Вооруженных сил России

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим запросил перемирие по нескольким направлениям, в том числе по энергетическому. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По словам российского лидера, запрос связан с разрушительными ответными атаками Вооруженных сил России.

— Судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям — энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное — взаимно прекратить удары, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что настроен поехать на саммит АТЭС. Окончательное решение будет зависеть от ситуации в стране.

Алсу Сабирзанова