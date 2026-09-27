Россияне стали чаще изучать арабский язык: продажи книг выросли на 40%, а скачивания приложений — в 2,5 раза

Арабский язык набирает популярность у россиян: в топе книг оказались самоучители, диалоги и учебник арабской письменности

Фото: Динар Фатыхов

Книжный сервис «Литрес» и магазин приложений RuStore зафиксировали рост интереса россиян к изучению арабского языка. С 1 января по 22 сентября 2026 года выручка «Литрес» от произведений в категории «Арабский язык» выросла на 40% по сравнению с тем же периодом 2025 года. RuStore за этот же период зафиксировал рост скачиваний приложений для изучения арабского в 2,5 раза. Данные «Литрес» учитывают все модели монетизации. В расчет вошли поштучные покупки, абонемент и подписка. Сервис также объединил продажи текстовых и аудиоверсий книг.

Интерес к книгам менялся в течение года. Наибольшее число покупок пришлось на январь и июль. Пользователи RuStore чаще всего скачивали приложения для арабского языка в феврале и августе. Эксперты связывают рост интереса с расширением деловых и культурных контактов России со странами Ближнего Востока. Еще одним фактором они называют общий спрос на языки, которые используют в международном общении и профессиональной сфере.

В рейтинге книг по совокупной выручке первое место занял самоучитель Махмуда Азара «Арабский язык! Большой понятный самоучитель. Все подробно и «по полочкам». Вторую позицию заняла книга И.Д. Ибрагимова «Арабский язык. 150 диалогов». Третьим стал учебник Елены Клевцовой «Учебник арабского языка. Часть 1. Арабская письменность, понятная каждому». Пользователи RuStore чаще выбирали словари, грамматические тренажеры и русско-арабские переводчики. В числе востребованных приложений оказались «АлифБа» для изучения арабского алфавита, «Арабский язык с нуля» и самоучитель Linguabox.



Екатерина Петрова