Интерес к вакансиям менеджеров по продажам в Татарстане вырос на 35%

Среднее зарплатное предложение для этих специалистов составило 97 396 рублей в месяц

Фото: Динар Фатыхов

В январе — августе 2026 года число откликов соискателей на вакансии менеджеров по продажам в офисном сегменте Татарстана увеличилось на 35% за год, следует из данных «Авито Работы».

Среднее зарплатное предложение для этих специалистов составило 97 396 рублей в месяц.

На втором месте по росту интереса оказались экономисты с динамикой плюс 34% (средняя предлагаемая зарплата — 77 845 рублей). Спрос на дизайнеров вырос на 14%, им предлагали в среднем 84 147 рублей. При этом фактический доход менеджеров и других специалистов зависит от бонусов и процентов с продаж.

По России наибольший прирост числа откликов среди офисных профессий показали аналитики данных (+50%), менеджеры по продажам (+31%) и метрологи (+24%). Сильнее всего выросло количество самих вакансий для инженеров производственно-технического отдела — почти в 2,5 раза.

— Соискатели обращают внимание не только на уровень дохода, но и на содержание работы. Аналитические и технические специальности дают возможность решать прикладные задачи, — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Напомним, ранее исследователи назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани — водителю на автовозе предложили зарплату до 350 тыс. рублей.

Зульфат Шафигуллин