«Уволились 500 человек»: в Казани Следком возбудил дело против депутата гордумы за НДС на 118 млн

Подрядчику работ на федеральных трассах и в московской подземке предъявили недоимку за три года работы

Статус подозреваемого в уголовном деле о налоговом преступлении получил депутат Казгордумы, совладелец и бывший директор казанской СК «Экострой» Максим Леонтьев. По данным источников «Реального времени», уголовное дело против него было возбуждено еще в ноябре — по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б», ч. 2 ст.199 УК РФ). Речь идет о сумме в 118,5 млн рублей. Возбуждению дела предшествовала тяжба компании с ФНС в арбитражах, в которой «Экострою» удалось добиться гигантского сокращения недоимки, но кассация отменила это решение, налоговая поделилась материалами с СК, и ситуация в компании обострилась.

СК против СК «Экострой»



В активе казанского ООО «Строительная компания «Экострой» — 45 госконтрактов на 2,5 млрд рублей за 9 лет работы на рынке. Самым крупным заказчиком является федеральное управление «Волго-Вятскуправтодор», доверившее казанцам работы на 1,8 млрд рублей. Так, в 2017—2018-м «Экострой» за 100 млн занимался устройством искусственного освещения на дорогах федерального значения в Марий Эл, Чувашии и Татарстане, в 2020-м выполнял контракты на 718 млн рублей по устройству стационарного освещения на татарстанских участках трассы М-7 и содержанию линий электроосвещения и светофоров на автодорогах, в 2022-м ремонтировал дорогу Цивильск — Ульяновск.



В текущем году СК «Экострой» доверили четыре госконтракта на 362 млн. Но самым интенсивным в плане освоения бюджетных средств был 2020-й — девять договоров почти на 908 миллионов рублей из бюджета. В открытых источниках можно найти информацию и о том, что данная компания успела поучаствовать в оборудовании новых станций московского метрополитена, поработать и на ряде новостроек Казани, и на крупных промышленных объектах Закамья.

По данным открытых источников, выручка от продаж СК «Экострой» за 2022 год составила почти 1,6 млрд рублей, а чистая прибыль — 18,3 млн рублей.

В числе объектов СК «Экострой» — станция метро «Стахановская» в Москве. предоставлено realnoevremya.ru СК «Экострой»

Претензии налоговиков и следователей затрагивают три года работы строительной компании — с января 2017-го по март 2020-го, отмечают источники «Реального времени». По версии следствия, в этот период Максим Леонтьев в должности директора СК «Экострой» уклонился от уплаты НДС на сумму 118 млн 506 тысяч рублей «путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с шестью контрагентами» из Татарстана и Марий Эл.



Дело против фигуранта с депутатским статусом возбуждал руководитель Следкома по РТ Валерий Липский еще 17 ноября текущего года, а занимаются им сотрудники пятого, налогового отдела по особо важным делам. Впрочем, в Следкоме вопросы «Реального времени» о претензиях в адрес Леонтьева и стройкомпании пока оставили без ответа. Между тем, по данным источников «Реального времени», силовики не исключают привлечения к ответственности возможных соучастников налогового преступления.

Заметим, СК «Экострой» Максим Леонтьев руководил с марта 2014 года по сентябрь 2020-го. Вот уже три года директором компании трудится Олег Ветчинин. Впрочем, Леонтьев остается совладельцем СК с долей 20%. Доля его партнера Ратмира Валиуллина в четыре раза больше.

При этом Леонтьев имеет 80% в уставном капитале ООО «СПИ «Экострой», которое специализируется на инженерных изысканиях, управлении проектами строительства, строительном и авторском надзоре. Оставшиеся 20% доли в СПИ принадлежат СК «Экострой».

Референт «Татспиртпрома», директор винзавода, строитель, депутат

Леонтьеву — 47. Родился в Казани, здесь окончил Институт социальных и гуманитарных знаний и КНИТУ-КХТИ, получив дипломы по специальностям «менеджмент» и «экономика и управление на предприятии».



Карьеру начинал в 1998-м — референтом в производственном объединении «Татспиртпром», на тот момент — государственном унитарном предприятии. Через девять месяцев получил повышение, став помощником гендиректора ГУП, а еще через пару лет стал его заместителем — сначала по общим, затем по коммерческим вопросам. Позднее в должности зама «Татспиртпрома» отвечал за реализацию продукции на внешнем рынке. Как отмечают источники «Реального времени», карьеру Леонтьев делал сам, без поддержки каких-то влиятельных родственников — был период в госкомпаниях, когда инициативных людей старались продвигать.

Максим Леонтьев является депутатом Казгордумы по Прибрежному округу и входит в состав двух постоянных комиссий Думы. скриншот realnoevremya.ru с аккаунта администрации Кировского и Московского района «ВКонтакте»

В 2003-м перешел в фирму «Стандартагросервис» — замом по коммерции, в 2005—2006-м поработал начальником отделов светотехники и кабельной продукции в компании «Рисар», в марте 2006-го вернулся в «Татспиртпром», получивший статус ОАО, на позицию директора филиала — винзавода «Казанский». Тогда ему было 28 лет. Впрочем, команда в бывшем ГУП поменялась, и через два года Леонтьев покинул винзавод. Именно тогда, в 2008-м, он приступил в работе в «Экострое» в качестве зама генерального директора и двумя месяцами позднее, в мае 2008-го, возглавил компанию. До 2014-го руководил «Экостроем», потом возглавил одноименную СК.

Также Максим Леонтьев является депутатом Казгордумы по Прибрежному округу и входит в состав двух постоянных комиссий Думы — по градостроительству и ЖКХ, а также по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности.

Как «Экострой» с ФНС судился

Материалы арбитражного спора между СК «Экострой» и Федеральной налоговой службы раскрывают обстоятельства, которые предшествовали возбуждению дела против депутата и бизнесмена Леонтьева.

В августе 2022-го по результатам выездной налоговой проверки за период 2017—2019 гг. межрайонная инспекция №3 ФНС России по РТ решила, что вычет НДС в 118,5 млн рублей за данный период был принят необоснованно, за что налогоплательщику начислили пени в 62,3 млн и штраф 317,4 тыс. рублей. Налоговики усмотрели уход от налогообложения путем оформления сделок по выполнению работ и приобретению товаров с ООО «Марийэнергострой», «Энергия», «Экострой», «Связьспецстрой», «Электростандарт» и «Татсвязьинжиниринг», усматривая «фиктивный документооборот» и фактическое исполнение спорных работ собственными силами компании-налогоплательщика. По версии ФНС, у спорных контрагентов в дальнейшей цепочке отражались сделки с компаниями, которые представили в налоговую «нулевые» декларации либо не представили их вовсе.

Арбитраж РТ нашел подтверждение реального выполнения работ, включая пропуска для субподрядчиков на режимные объекты Татарстана. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре 2022-го по жалобе СК «Экостроя» в УФНС России по РТ отменили августовское решение лишь в части начисления пени за период четырех месяцев 2022 года, когда действовало постановление правительства РФ о моратории на возбуждение дел о банкротстве. В итоге размер пени снизился до 55 млн рублей.

В марте 2023-го Арбитражный суд РТ признал недействительным решение все то же августовское решение налоговиков — но не полностью, а в части доначисления НДС, пени и штрафа по взаимоотношениям СК «Экострой» с тремя контрагентами — «Энергия», «МарийЭнергострой» и «Экострой». Поскольку нашел подтверждение реального выполнения работ, включая пропуска для субподрядчиков на режимные объекты Татарстана, а еще установил — сама налоговая ранее признавала налоговые вычеты по договорам с этими якобы «техническими» фирмами обоснованными. Также арбитраж Татарстана посчитал неправомерным привлечение к ответственности добросовестного плательщика за действия тех самых последующих звеньев цепочки организаций, с которыми стройкомпания «Экострой» не контактировала.

В июне 2023-го в Самаре Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд признал решение по спору между казанскими строителями и ФНС законным, тем самым снизив претензии по НДС к СК «Экострой» почти на 104 млн рублей. Однако налоговая с этим не согласилась.

2 октября Арбитражный суд Поволжского округа аннулировал решения двух нижестоящих инстанций и отправил материалы дела на пересмотр.

После отмены первого решения в кассации Арбитраж Татарстана удовлетворил заявление СК «Экострой» о приостановлении действия решения о налоговом вычете, пени и штрафе. realnoevremya.ru/Максим Платонов

19 октября Арбитраж Татарстана удовлетворил заявление СК «Экострой» о приостановлении действия решения о налоговом вычете, пени и штрафе за 160 млн рублей до вступления решения по данному спору с налоговой в законную силу. Представители истца указывали, что в организации на данный момент трудятся 617 человек, а еще имеются обособленные подразделения в Москве, Омске и Нижнекамске, где заняты еще 380 работников. При этом за последние три года стройкомпания заплатила 472,3 млн рублей налогов, а принудительное взыскание может повлиять на исполнение обязательств по действующим госконтрактам.

Не дожидаясь результата процесса, налоговая направила материалы в правоохранительные органы.

«За два месяца уволились 500 человек, счета заблокированы»

Сам Максим Леонтьев комментировать свое уголовное дело пока не стал, лишь отметил: налоговая проверка на предприятии началась в декабре 2020-го, когда он уже не был гендиректором. По данным «Реального времени», решение об уходе было связано в том числе с избранием в гордуму.

В СК «Экострой» поделились официальной позицией по сложившейся ситуации:

«Претензии ФНС были обжалованы нашим предприятием в Арбитражном суде, и по итогам двух инстанций сумма претензий ФНС была уменьшена решениями двух судов в 10-кратном размере — до 14 млн рублей. Налоговая служба с этим не согласилась, и в настоящее время судебная тяжба продолжается вновь в суде первой инстанции. Новое судебное заседание назначено лишь на январь 2024 года. Соответственно, решение суда для налоговиков и СКР в действие не вступило».

Уголовное дело по претензиям прошлых лет стало ударом по стабильно работающему предприятию. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несмотря на отмену первичного решения, «Экострой» его исполнил частично — выплатил в конце октября — ноябре 14,5 млн рублей по доначисленному НДС за период 2017—2019 годов. Подтверждающие платежки компания предоставила редакции «Реального времени».

Уголовное дело по претензиям прошлых лет стало ударом по стабильно работающему предприятию — слух о нем разлетелся моментально даже в отсутствие официальной информации. «Возникли проблемы с новыми заказами, испорчена кредитная история в банках, появились репутационные риски по действующим контрактам, пошел отток специалистов в связи с информационным давлением и увольнения. На предприятии — неблагоприятная ситуация после блокировки всех счетов», — говорится в ответе на журналистский запрос.

По данным «Реального времени», счета заморозили приставы, возбудив исполнительное производство сразу после решения кассационной инстанции о необходимости пересмотра дела. Причем за полтора месяца после принятого Арбитражным судом РТ решения об обеспечительных мерах производство приставы так и не приостановили. А Следственный комитет на старте расследования добился наложения арестов на активы еще и по уголовному делу.

— Когда это произошло, не было возможности даже зарплату выплачивать. За два месяца у нас уволились 500 человек. Остальные работают — расплачиваемся за счет государственных заказов, получая разрешения у контролирующих органов на выплату зарплаты... Но ведь есть еще текущие налоги, кредиты, расчеты с поставщиками, вода, свет, газ. При продолжении стабильной работы у нас была бы возможность урегулировать все вопросы с налоговой, — поделился директор СК «Экострой» Олег Ветчинин.

На фоне преследования директора Набережночелнинский крановый завод еще в 2021-м прекратил работу. скриншот realnoevremya.ru с сайта nchkz.ru (архив)

Со слов изучавших проблему юристов, «Экострою» прилетело за контрагентов, которых ФНС считает проблемными. Однако на момент заключения договоров с ними в данных компаниях были и люди, и техника, и заключенные контракты, и никто не мог предполагать, что спустя годы налоговая объявит их «нулевыми» и вменит НДС за них «Экострою».

Расплатиться по налоговым долгам смогли не все

В январе 2023-го на итоговой коллегии глава Следкома по Татарстану сообщалось, что в 7 раз за три последних года выросли поступления в казну вследствие возмещения ущерба по налоговым преступлениям. В 2022-м обвиняемыми и их предприятиями было погашено 2 млрд 147 млн рублей.

Глава регионального управления Валерий Липский напоминал — полное возмещение ущерба бюджету в данном случае является освобождением от уголовной ответственности и называл компании таких освобожденных и суммы поступлений:

АО «ТатПром-холдинг» — 358 млн рублей;

строительная компания «Атриум» — 241 млн рублей;

алкотрейдеры ООО «Премьер» и ООО «Компания «Премьер» — 176 млн рублей.

Подчеркивалось, что количество направленных в суд дел этой категории увеличилось за год с 10 до 29. В их числе и дело бывшего директора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на полмиллиарда, окончательно обвинение предъявили на сумму 154 млн рублей. На фоне преследования директора предприятие еще в 2021-м прекратило работать, а позднее было признано банкротом.

Самое резонансное налоговое дело Татарстана — против руководства ПСО «Казань» — на том совещании следователей не вспоминали.

В текущем году работа по выявлению предполагаемых уклонистов продолжилась не менее активно, вот лишь несколько примеров:

в феврале 2023-го в международный розыск объявили директора и учредителя казанской компании «СТТ» Дмитрия Толкачева по обвинению в уклонении от уплаты 215 млн рублей по НДС и налогу на прибыль;

в августе СК сообщил о налоговом деле против руководства «Казаньавтотранс» — на 173 млн рублей;

о налоговом деле против руководства «Казаньавтотранс» — на 173 млн рублей; в сентябре настал черед 65-летнего руководителя ООО «Арслан»: по версии СК, в 2018—2021 годах он вносил в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 43 контрагентами и уклонился аж на 277 млн рублей;

в октябре предметом гласности стало уголовное дело против главы строительной империи «Ак Таш» Газинура Ахметова с предполагаемым ущербом в 190 млн рублей. Его возбудили по итогам налогового разбирательства и судебного спора, в котором налоговики указывали на сокрытие от налогообложения части средств по госконтрактам — путем заключения притворных сделок и на существование целой группы компаний родственников Ахметова, включая его супругу и детей.