В России выделили два уровня цифровой грамотности

Базовый уровень включает основополагающие навыки работы с компьютером и программами

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Правительство России утвердило документ, в котором цифровая грамотность делится на два уровня — базовый и продвинутый, передает ТАСС.

Базовый уровень включает основополагающие навыки работы с компьютером и программами, умение искать, критически оценивать, применять и распространять данные из разных источников. Продвинутый — знание мер безопасности в цифровой среде, защиту личных данных, онлайн-общение с соблюдением сетевого этикета, анализ и создание медиаконтента, распознавание манипуляций и фейков.

Один из принципов госполитики — формирование базового уровня цифровой грамотности у всех категорий граждан, в том числе за счет равного доступа к образовательным ресурсам. Власти отмечают, что цифровые угрозы наносят финансовый, морально-психологический и репутационный ущерб, поэтому повышение грамотности россиян считают необходимым.

Ранее сообщалось, что в Госдуме девятого созыва планируется создать два новых комитета — по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству.

Алсу Сабирзанова