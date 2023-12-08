Прокурорам регионов России поручили проверить работу производителей и продавцов яиц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокурорам регионов России вместе с Управлениями ФАС и иными уполномоченными органами поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц. По выявленным нарушениям примут «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ситуацию с подорожанием куриных яиц в России более чем на 40% и меры по сдерживанию цен обсудили на заседании межведомственной экспертной группы по противодействию картелям. Его Генпрокуратура провела с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Напомним, в Татарстане и некоторых других регионах России Управления ФАС уже занялись антикартельной проверкой производителей мяса кур и куриного яйца. При выявлении нарушений возбудят дело.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ФАС России решила проанализировать ценообразование на куриные яйца в середине ноября. В 10 федеральных торговых сетей направили запросы о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на этот продукт.

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Татьяна Демина