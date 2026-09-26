Выручка от учебников по арабскому языку в России выросла на 40% за год

Пик интереса к литературе пришелся на январь и июль, а к приложениям — на февраль и август

Фото: Динар Фатыхов

С января по сентябрь 2026 года выручка книжного сервиса «Литрес» от продажи учебной литературы по арабскому языку увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество скачиваний приложений для изучения языка в магазине RuStore выросло в 2,5 раза.

Пик интереса к литературе пришелся на январь и июль, а к приложениям — на февраль и август. В топ-3 самых продаваемых книг вошли самоучитель Махмуда Азара, пособие Ибрагима Ибрагимова «150 диалогов» и учебник Елены Клевцовой по арабской письменности.

Среди мобильных приложений наибольшим спросом пользовались словари, тренажеры по грамматике и переводчики, в частности программы «АлифБа», «Арабский язык с нуля» и Linguabox.

Интерес к арабскому языку растет на фоне расширения деловых связей со странами Ближнего Востока и общего тренда на изучение редких языков.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в школах России начали изучать арабский язык.

Зульфат Шафигуллин