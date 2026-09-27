Оборот ателье в России вырос на 82% за год

Потребители покупают готовую одежду чаще, но дешевле

Фото: Максим Платонов

Оборот российских ателье увеличился на 82%, число оплат — на 13%, а средний чек достиг 9533 рублей, прибавив 60%. Исследование охватывает траты россиян по итогам лета 2026 года.

Аналитики сервиса ЮKassa (финтех-компания ЮMoney) зафиксировали этот рост при сравнении данных июня — августа 2026 года с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателей говорит о переходе клиентов к сложным и дорогим заказам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На фоне рационализации спроса потребители покупают готовую одежду чаще, но дешевле. В сегменте женского гардероба число транзакций выросло на 15%, оборот — на 10%, однако средний чек снизился на 5%, до 12 025 рублей. Аналогичная динамика наблюдается в обуви: количество платежей увеличилось на 36%, оборот — на 24%, а средний чек упал на 9% до 9219 рублей.

Тренд на индивидуальный пошив тянет за собой смежные услуги. Оборот химчисток вырос на 33%, частота обращений — на 44%, при этом средний чек снизился на 8%, до 7097 рублей. Вместо покупки новых вещей россияне все чаще инвестируют в уход за имеющимся гардеробом.

Ранее сообщалось, что средний чек россиян в онлайн-магазинах вырос на 40% за год.

Зульфат Шафигуллин