Для самозанятых через платформы введут лимит рабочих часов

Ограничение касается сервисов такси и доставки, сайтов с вакансиями и заказами услуг

Фото: Динар Фатыхов

С 1 октября компании больше не смогут привлекать самозанятых через платформы более чем на 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. Об этом заявили в Ассоциации цифровых платформ, передают РИА «Новости».

Ограничение касается сервисов такси и доставки, сайтов с вакансиями и заказами услуг. Оно призвано отделить реальную подработку от схемы, когда компания годами использует человека как штатного сотрудника, но оформляет его самозанятым — без отпуска, больничного и трудовых гарантий.

Лимит затронет строительство, склады и логистику, торговлю, обслуживание зданий, общепит, недвижимость, образование, IT, подбор персонала, рекламу, транспорт, а также спорт и развлечения. Постановление действует до 1 октября 2032 года.

Ранее сообщалось, что доходы самозанятых в августе снизились на 11,2 млрд рублей. В августе самозанятые заработали 292 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова