Продажи картофельных чипсов в России выросли на 17% — до 136 млрд рублей

Во втором квартале цены на чипсы выросли лишь на 5% против 15% годом ранее

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За первые шесть месяцев 2026 года россияне купили чипсов на 136 млрд рублей, что на 17% больше год к году. Данные приводит Mash Money со ссылкой на NTech.

В натуральном выражении продажи составили 115,8 млн кг — примерно по 800 граммов на человека, а в штуках рынок вырос на 9%.

Лидером остается бренд Lay’s с долей 62,7% в объеме и 68,8% в деньгах. На втором месте «Русская картошка» (6,5% в килограммах), далее следуют Pomsticks и Pringles.

Реальное время / realnoevremya.ru

Рост рынка произошел после небольшого спада в 2025 году. Во втором квартале цены на чипсы выросли лишь на 5% против 15% годом ранее, до 1167 руб. за кг.

Ранее в России предлагали маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, с предупреждением об опасности для здоровья.

Зульфат Шафигуллин