Дмитрий Песков: предвыборная кампания Владимира Путина де-факто началась

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически предвыборная кампания действующего главы государства Владимира Путина уже началась, но юридически он еще не стал официальным участником голосования.

— Если вы хотите говорить де-факто, ну, наверное, да, если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться. Ему еще нужно регистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании, — сообщил «РИА Новости» Песков.

Другие подробности представитель Кремля обещал озвучить позднее. Нюансы определят, по мере того, как глава государства будет принимать решения.

Сегодня Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуться на новый президентский срок в 2024 году. Свои планы он озвучил герою ДНР Артему Жоге во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Предыдущие выборы в стране проходили в 2018 году 18 марта. Владимир Путин набрал 56 430 712 голосов, или 76,6%. С большим отставанием второе место занял Павел Грудинин из КПРФ. За него проголосовали 8 659 206 человек, или 11,7%. Явка составила 67,54%.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал решение Владимир Путина идти на выборы в следующем году. Он заявил, что благодаря главе государства регион стал одним из опорных регионов страны.

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Айрат Назипов