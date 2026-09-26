Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии
Разговор состоялся по инициативе сербской стороны
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.
Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Стороны обсудили развитие отношений в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении.
Сербский лидер поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку и отдельно — за помощь в тушении лесных пожаров. Он также проинформировал Путина о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства.
Кроме того, стороны затронули международную повестку, включая украинский конфликт, и отметили необходимость сохранения Дейтонской архитектуры в Боснии и Герцеговине.
Ранее Путин заявил, что настроен поехать на саммит АТЭС. Окончательное решение будет зависеть от ситуации в стране.
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