Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии

Разговор состоялся по инициативе сербской стороны

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Стороны обсудили развитие отношений в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении.

Сербский лидер поблагодарил Россию за всестороннюю поддержку и отдельно — за помощь в тушении лесных пожаров. Он также проинформировал Путина о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства.

Кроме того, стороны затронули международную повестку, включая украинский конфликт, и отметили необходимость сохранения Дейтонской архитектуры в Боснии и Герцеговине.

Ранее Путин заявил, что настроен поехать на саммит АТЭС. Окончательное решение будет зависеть от ситуации в стране.

Алсу Сабирзанова