Более 40% соискателей не учитывают бронь от мобилизации при поиске работы

Аналитики связывают низкую значимость этого фактора с официальными заявлениями властей об отсутствии планов новой масштабной мобилизации

Фото: Динар Фатыхов

Для 41,4% россиян возможность работодателя предоставить бронь никак не влияет на выбор места трудоустройства, а для 40,6% этот вопрос сейчас неактуален. Такие данные приводит «Клерк» со ссылкой результаты опроса 2715 человек.

Только 7% опрошенных назвали бронь одним из основных критериев поиска.

Аналитики связывают низкую значимость этого фактора с официальными заявлениями властей об отсутствии планов новой масштабной мобилизации. При этом тема воинского учета касается не только мужчин, но и женщин ряда профессий — в сфере медицины, связи, вычислительной техники и метеорологии.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что сама по себе возможность организации бронировать сотрудников не гарантирует оформление отсрочки для всех. Решение зависит от конкретной должности и условий компании.

Напомним, ранее исследователи назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани — водителю на автовозе предложили зарплату до 350 тыс. рублей.