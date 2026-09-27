Более 40% соискателей не учитывают бронь от мобилизации при поиске работы
Аналитики связывают низкую значимость этого фактора с официальными заявлениями властей об отсутствии планов новой масштабной мобилизации
Для 41,4% россиян возможность работодателя предоставить бронь никак не влияет на выбор места трудоустройства, а для 40,6% этот вопрос сейчас неактуален. Такие данные приводит «Клерк» со ссылкой результаты опроса 2715 человек.
Только 7% опрошенных назвали бронь одним из основных критериев поиска.
Аналитики связывают низкую значимость этого фактора с официальными заявлениями властей об отсутствии планов новой масштабной мобилизации. При этом тема воинского учета касается не только мужчин, но и женщин ряда профессий — в сфере медицины, связи, вычислительной техники и метеорологии.
Эксперты отмечают, что сама по себе возможность организации бронировать сотрудников не гарантирует оформление отсрочки для всех. Решение зависит от конкретной должности и условий компании.
Напомним, ранее исследователи назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани — водителю на автовозе предложили зарплату до 350 тыс. рублей.
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