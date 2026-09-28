Татарстан выиграл ватерпольный турнир Спартакиады России

Сборная республики, состоявшая из игроков «КОС-Синтеза», стала первой в Первоуральске

Евгений Ярощук делится радостью победы с Артуром Фатахутдиновым. Фото: предоставлено СК «Синтез»

27 сентября в Первоуральске Свердловской области завершились старты по водному поло второй Спартакиады народов России. Одержав четыре победы, соревнования выиграла сборная Татарстана, полностью представленная игроками «КОС-Синтеза». «Реальное время» рассказывает, как все происходило.

С утра выиграл — весь день свободен

Начнем с конца. Татарстан выиграл главный титул достаточно легко, преодолевая сопротивление астраханцев только в начале поединка. 3:2 по итогам стартового периода, причем забивал Роман Шепелев буквально в концовке. К исходу половины игры татарстанцы добились двукратного преимущества 7:3 и в дальнейшем только наращивали отрыв. В какие-то моменты им откровенно везло, если вспомнить эпизод, когда Петр Федотов покинул ворота, а астраханцы бросали уже в пустые ворота, но мяч не заплыл за воображаемую ленточку, а в ответной атаке Эмиль Зиннуров увеличил преимущество в счете, забив тяжелый мяч с отскоком от штанги — 10:3. Кстати, сам же Зиннуров и спас казанцев от гола, когда выгребал мяч из своих ворот. Такие моменты являются украшением любого матча, а не только финала — сам спас от гола, сам реализовал.

В начале заключительного периода удача снова улыбнулась татарстанцам, когда мяч после броска Ивана Васильева пересек линию ворот. Речь идет о том, что везет сильнейшим в случае, если сильнейшие отрабатывают на все сто, как капитан Сергей Лисунов, который в свои сорок лет забросил последний мяч в рядах своей команды — 18:9 — и принес победу в турнире. Единственная проблема, которая обнаружилась на этом турнире, — со стороны представлялось большое количество нарушений у ворот, вследствие чего соперники били много ватерпольных пенальти. По окончании финала оставалась интрига, прыгнут ли в бассейн Евгений Ярощук, Артур Фатахутдинов и запасной Егор Ярлыченко, но, видимо, чемпионы решили уклониться от водных процедур в одежде, специально пошитой к Спартакиаде России.

Последний матч Спартакиады стал противостоянием сборных команд, которые начинали турнир матчем на групповом этапе. И вот тогда была очень напряженная игра, победителями по итогам которой вышли татарстанцы со счетом 13:10. Любопытно, что в этот же день Волгоград обыграл сборную Москвы с таким же счетом 13:10, и команды как бы приглядывали друг за другом, поскольку в это межсезонье внесли изменения в составах.



Для Константина Киселева противостояние с Волгоградом всегда принципиально. предоставлено СК «Синтез»

Питер сенсационно обыграл Волгоград в группе

Два лидера Волгограда Петр Федотов и Константин Шейкин переехали из города на нижней части Волги в ее среднюю, потеряв реально «полкоманды», которой был их основной вратарь. По их участию на турнире в Первоуральске были вопросы, но Спартакиада России относится к стартовавшему сезону-2026/2027, а они сейчас игроки «КОС-Синтеза». Как казанец Аскар Махиянов после демобилизации из питерской «Балтики» сейчас защищает цвета волгоградского «Спартака», а на турнире — сборной Волгоградской области.

Поскольку в турнире в Первоуральске принимали участие семь команд, то в стартовый день соревнований состоялся только один матч, в котором Московская область обыграла Ростовскую 20:11. В дальнейшем матчи группового этапа вызывали интерес только в группе, где играли Волгоград и Москва. Сборную столицы во втором туре переиграли соперники из Санкт-Петербурга (9:8), которых можно называть героями этой части турнира, поскольку в третьей игре они также были сильнее, на этот раз переиграв Волгоград (11:8). Настоящим героем в этом напряженном матче был воспитанник казанского водного поло Владислав Сергеев, защищавший ворота команды из Северной столицы.

Что касается нашей группы, то Татарстан разгромил Московскую область (24:10) и Ростовскую область (14:5), что выглядело вполне логичным. Не логичной выглядела радость ростовчан и неудовольствие татарстанцев по окончании выигранного ими матча. Но объяснял все это момент, который Штирлиц называл так — «запоминается последнее». Наставник татарстанцев Евгений Ярощук решил попробовать сыграть в концовке игры без голкипера, заменив его на седьмого полевого игрока, но его подопечные потеряли мяч, а вратарь ростовчан Тимофей Коваленко забросил его в пустые ворота. Поскольку мяч заползал за линию ворот нашей команды практически одновременно с финальным свистком.

Поскольку Татарстан, выиграв групповой этап, был свободен от участия в четвертьфинале, так как ему не нашлось соперника, то наши ватерполисты получили день отдыха, чтобы понаблюдать за конкурентами. И тут можно было увидеть, как летнее межсезонье поменяло лицо российского клубного водного поло.

Сборная Татарстана: играем в Первоуральске — думаем об Афинах. предоставлено СК «Синтез»

Воспитанники казанского водного пола в стане соперников

Очень любопытно выглядела сборная Московской области, исторически напоминая ситуацию с ОГК, Объединенной Германской командой, выступавшей на Олимпиадах в период с 1956 по 1964 год. Тогда ОГК представляла из себя объединение спортсменов ГДР и ФРГ, которого на самом деле не было, поскольку сборные делегировали то из Западной, то из Демократической Германий. Так и сейчас сборная Мособласти разделилась так — в женском турнире принимали участие спортсменки из Рузы, а в мужских соревнованиях играла команда из Чехова. Тем самым ватерполисты «Штурма-2002» остались за бортом Спартакиады, а в их составе есть воспитанники казанского водного поло Кирилл Бадьяров и Иван Мясников.

В мужском турнире стартовали семь команд. В первой группе это был Волгоград с квартетом воспитанников казанского водного поло — Сергей Буланаев, Аскар Махиянов, Роман Усов, Тимур Шайхутдинов. В составе Москвы было трое экс-казанцев: Азат Ганиев, Владислав Егоров, Даниил Иванов. И у Санкт-Петербурга четверо: Сергей Белянский, Богдан Комаров, Владислав Сергеев, Раиль Тазеев. Напомним, что за Питер играл еще один экс-казанец Адель Гиниятов (Романов), которого нынешним летом дисквалифицировали на два года в связи с обнаружением в его допинг-пробе метаболита карбокси-тетрагидроканнабинола.

Таким образом, можно было понять про изменения в составах команд, стартующих в октябре в турнире Евразийской ватерпольной лиги. То есть в Волгоград перешел Махиянов, который проходил армейскую службу в Питере. Туда, в свою очередь, отправился из «КОС-Синтеза» Богдан Комаров для прохождения службы в спортивной роте. Сергей Губарев, который до этого был главным тренером «Востока», переходит на аналогичную должность в «Восток-2». Вторым тренером второй команды назначен Кирилл Новоксенов, сменивший на этом посту экс-ветерана казанского «Синтеза» советских времен Александра Бойко. Другой игрок, имеющий отношение к Казани, Лев Магомаев, сыграв здесь несколько сезонов, перешел в «Восток-2» на пост играющего тренера, что, кстати, является большой редкостью в водном поло.

Сейчас Москву возглавили Павел Халтурин и бывший тренер «Синтеза» Александр Ерышов. Центральный нападающий москвичей, воспитанник Казани Замир Мирзиев, вернулся в чемпионат Сербии, перейдя в состав команды «Валис» из Вальево. Предыдущий опыт выступления Мирзиева в этой стране был хорош с точки зрения игры за белградский «Партизан» и неприятен с точки зрения бытовых проблем, связанных с невыплатами зарплат. Кстати, сейчас в Сербии подобные проблемы переживает «Црвена звезда», которая снялась с местной Суперлиги, будучи замененной на «Войводину».

Никита Деревянкин (номер 6) обеспечивал Татарстану преимущество на позиции центрфорварда. предоставлено СК «Синтез»

Бронза Спартакиады за Питером

Четвертьфиналы Спартакиады свел в противостояниях команды кардинально разного уровня. Даже в самой интригующей паре соперников Астрахани и Москвы борьбы по итогу не получилось — 14:7. По ходу матча астраханцы вели со счетом 6:0, однажды забросив мяч так, что он вылетел из ворот через дырку в сетке. Москвичи заменили не выручавшего голкипера Никиту Гудованного на Артема Тишкина.

Волгоград обыграл Мособласть в чуть более напряженном поединке 13:9, пытаясь по максимум сохранить силы на полуфинал с Татарстаном. Перед ним зарубились в другом полуфинале Астрахань и Санкт-Петербург, причем питерцы начали с места в карьер — 3:1. Затем отдали инициативу, но в четвертом периоде сравняли счет 8:8, затем пропустив три подряд безответных гола и проиграв — 8:11. Забегая вперед, Питер выиграет в итоге бронзу Спартакиады, обыграв в матче за бронзу Волгоград со счетом 11:9 по итогам серии пенальти.

Владимир Карабутов пытался переломить ход поединка с Татарстаном. предоставлено СК «Синтез»

Разгром в полуфинале

Судя по счету, матч Татарстана и Волгограда не таил интриги — 16:8. Но на самом деле поначалу все было очень напряженно. Во-первых, Федотов поначалу был просто непробиваем в воротах Татарстана. 3:1 в первом периоде — это во многом его заслуга — так, в одной из атак волгоградцев он трижды отбивал броски, причем два первых можно отнести к спасениям. В одной из атак Волгограда Федотов успешно сыграл на позиции «последнего защитника», если описывать его действия по-футбольному.

Пробить Федотова смог только Тимур Шайхутдинов, а затем волгоградцы дважды реализовали пенальти — 3:3. Но коренной перелом в игре произошел после того, как Шайхутдинов получил прямую красную карточку после нарушения на Шейкине. Арслан Закиров забил на последней секунде владения мячом, и тот же Шейкин забросил, будучи один на один с голкипером Волгограда Валерием Буровым. Два гола Ивана Васильева, один после филигранной подкрутки мяча в дальний угол ворот, а второй — после добивания, сделали преимущество татарстанской команды двукратным — 8:4. Справедливости ради, Волгограду в этой игре пришлось использовать даже 17-летнего Василия Николаенко, что редкость для тренерского штаба команды, привыкшего ориентироваться на опыт своих подопечных. В отличие, например, от астраханцев.

Умудренный опытом Николай Лазарев (справа). предоставлено СК «Синтез»

Играем в Первоуральске, думаем об Афинах

Уже владея солидным преимуществом, татарстанцы разгромили соперников в третьем периоде — 5:1. Очень показательным выглядел гол Николая Лазарева, который остался на чужой половине поля, дождался передачи от партнеров, защищавшихся в меньшинстве, и забил. Выглядело его противостояние с голкипером Волгограда даже не как игра в кошки-мышки, а баловство умудренного жизненным опытом кота с юным, наивным мышонком. Этот же тезис можно отнести к противостоянию Татарстана и Волгограда в целом. После удаления Шайхутдинова и некоего невезения в череде эпизодов по ходу первого и второго периодов из Волгограда как будто бы убрали стержень. Будучи изначально слабее на позиции центрфорвардов (Михаил Рудай в эти же дни играет за сборную Казахстана на Азиаде; почему не играл Владимир Нежинский — неизвестно), Волгоград мог уповать только на дальние броски и розыгрыши, но в присутствии Федотова в воротах это было бесперспективно.

На четвертый период татарстанцы могли бы выходить вторым составом, срочно призвав из Казани игроков «КОС-Синтез-УОР». Преимущество в 8 голов (13:5) позволило наставнику Евгению Ярощуку моделировать атаки своих подопечных с расчетом на ближайший старт в Кубке Европы. «Быстрее. Быстрее», — требовал Ярощук с бортика, наблюдая за очередным перепасом своих игроков.

Очередной экзамен Ярощук и его команда будут сдавать в период с 9 по 11 октября в отборочном турнире Кубка Европы, который пройдет в Афинах.