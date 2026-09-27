«Бисура»: лесные войны, эпизод второй

В Казани провели тестовый показ триллера по мотивам башкирской мифологии

Бисура (Диана Владимирова) . Фото: Представлено Разилей Ахмадиевой

Вслед за фильмом «Моң» (12+) Софьи Чигировой в марте 2027 года российский зритель увидит картину «Бисуры» Саши Бодрой из Башкортостана. Закрытый показ рабочей версии фильма в Уфе прошел в июле, теперь настал черед Казани. При успехе авторы надеются снять приквел, а потом и сиквел, благо основа для этого есть. Подробнее — в материале «Реального времени».

Корни меня спрашивают, кто эта женщина в красном

«Бисура» по-татарски — «бичура». Причем у татар это аналог домового, а у башкир — существо в красном, живущее в лесу. Есть вариант, что это аналог русской кикиморы. Фильм снимала режиссер Саша Бодрая, которая построила свой мир на основе башкирской мифологии.

Саша Бодрая — родом из Ишимбая, когда ей было 11 лет, семья переехала в Москву. До этого фильма она выпустила несколько короткометражек, в полном метре это ее дебют. Одна из ее картин, «Хозяин», попала в шорт-лист фестиваля студенческого и дебютного кино «Святая Анна». Бодрая окончила London Film Academy и Высшую школу экономики.

«Бисура» снималась в Москве, а также в Башкортостане, в частности в Лимоновском ущелье и Юмагузинском водохранилище. Так что в кадре зачастую очень и очень красиво. В ролях в основном известные по сериалам молодые актеры: Давид Сократян («Трудные подростки», «Любовь Советского Союза»), Александра Киселева («Хрустальный», «Склифосовский»), Марат Абдрахимов («Восьмидесятые», «Склифосовский»), снимавшийся в «Майоре Громе» Олег Чугунов.

Герой Сократяна по имени Урал пробивает в столице проект постройки завода, в результате почти провальных переговоров ему внезапно предстоит сотворить свою мечту, но не в Подмосковье, а на исторической родине.

Причем на месте леса, что сходу вызывает протест местного главы (Марат Абдрахимов). Это твое родовое дерево, говорит он Уралу, там вот мое, а у Марата его нет, он неместный.

Дома Урал встречает старых друзей и новых знакомых, самая странная пара среди них — обожающий видеосъемки Игорь (Олег Чугунов) и его девушка-шаманка Амина (Александра Киселева). А роль Бисуры, загадочной девушки в красном, поручена Диане Владимировой, в некотором смысле дебютанке с небольшим портфолио, но при этом очень убедительной в сказочной ипостаси.

Лес, деревня, Сабантуй

Оператор Роман Адеев не дает зрителю заскучать: к примеру, на сцене переговоров в начале он ставит камеру на стол и кружит ею, многократно показывая всех персонажей. Над лесом он парит, за героями бежит, на дискотеке — проталкивается сквозь толпу.

Поскольку фильм в процессе подготовки, не стоит раскрывать каких-то серьезных подробностей. Но стоит отметить, что в чем-то у него есть пересечения с другой полнометражной киноисторией последних месяцев, работающей с мифологией на различных уровнях, причем снятой девушкой-режиссером.

С «Моң» башкирско-московскую картину роднит восхищение народной культурой. Причем если у Софьи Чигировой Сабантуй татарский и достаточно тихий, то здесь — башкирский, задорный, с конями и оркестром кураистов. Но и там, и там есть көрәш.

Урал (Давид Сократян). Представлено Разилей Ахмадиевой

95% готовности

Что отличает работу Бодрой от остальных новинок — запутанный, но при этом линейный сюжет, а также общая пугающая сказочная атмосфера — духи здесь похожи на духов, а деревенские хипстеры — на любителей эзотерики и шашлыков по ту сторону экрана. Бодрая говорит, что вдохновлялась фильмами «Властелин колец», «Человек — швейцарский нож», а также китайским андеграундом. При том, что это кино, рассчитанное на зрительский интерес, даже по мистическим сценам порой выглядит как инди-фильм, что добавляет ему шарма.

Сценарий Бодрая писала с актером-продюсером Алексеем Савиным, отмечая, что у нее уже есть материал для приквела, где зритель, например, поймет сложную историю семьи Урала, которая вызвала немало вопросов на просмотре. А еще — для продолжения, так что «Бисуру» можно пометить, как второй эпизод трилогии.

Но про следующее кино станет понятно в марте 2027 года, когда «Бисура» выйдет в широкий прокат. Сейчас же задача — доделать его, по возможности учитывая мнения фокус-групп, к тому же у фильма еще не до конца готова компьютерная графика, не добавлена музыка, а она занятная: звучат и Ay Yola (под Homay герой въезжает на «буханке» домой), и любимый казанцами Айдар Исхаков. По сути, музыкально озвучены все тренды башкирской музыки!

Как объясняют авторы, картина готова на 95%. Также сейчас в картине достаточно много закадрового голоса, ведущего зрителя по сюжету. «Мне сначала нужно снять три понятных фильма», — резюмирует режиссер после показа.