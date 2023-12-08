В Татарстане с 25 декабря введут особый противопожарный режим

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Татарстане с 25 декабря начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го, следует из постановления кабмина республики.

На время действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий I-III классов опасности на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (кроме автодорог), топливно-энергетического комплекса, в том числе линейных объектов;

30 метров от границ объектов жилищно-коммунального и сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автодорог, частных домовладений;

30 метров от многоквартирных жилых домов.

Исключение из этого правила — бенгальские огни и хлопушки. Контроль за исполнением постановления кабмина Татарстана возложили на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в 2022 году в Татарстане особый противопожарный режим в преддверии новогодних праздников начал действовать с 19 декабря. Завершился он также 8 января.



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Татьяна Демина