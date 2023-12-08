В Татарстане с 25 декабря введут особый противопожарный режим
В Татарстане с 25 декабря начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го, следует из постановления кабмина республики.
На время действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий I-III классов опасности на территориях, расположенных в пределах:
- 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (кроме автодорог), топливно-энергетического комплекса, в том числе линейных объектов;
- 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального и сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автодорог, частных домовладений;
- 30 метров от многоквартирных жилых домов.
Исключение из этого правила — бенгальские огни и хлопушки. Контроль за исполнением постановления кабмина Татарстана возложили на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики.
Напомним, в 2022 году в Татарстане особый противопожарный режим в преддверии новогодних праздников начал действовать с 19 декабря. Завершился он также 8 января.
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