Со «старой» крышей: жители Казани не хотят отказываться от дешевого тепла

Управляющие компании и ТСЖ не смогли переубедить жителей передать крышные котельные на баланс города

Фото: Реальное время

«Само словосочетание «крышная котельная» у меня вызывает дрожь. Всегда есть вероятность, что кипяток разольется над домом, создав опасную ситуацию для жителей», — сказал член экспертного совета Комитета по вопросам ЖКХ Совета Федерации Михаил Застела, комментируя очередную «заморозку» демонтажа автономных газовых котельных в жилом секторе Казани. В предстоящий отопительный сезон более 20 жилых домов снова войдут с устаревшими венгерскими котельными Feg-Vestale. На пути к подключению к централизованной системе теплоснабжения ТСЖ и УК столкнулись с большими расходами, в результате чего жители выступили против перемен. Оплачивать техприсоединение должны городские власти, считает Застела, сам добившийся переключения дома в Казани при поддержке Марата Хуснуллина в начале нулевых. Подробнее — в материале «Реального времени».

Жильцам дорого обойдется подключение к централизованному теплу

Жителям проблемных домов Казани еще на год отложили процесс перевода с автономных теплоисточников на централизованное теплоснабжение. Предстоящую зиму им придется вновь прожить, обогреваясь крышными котельными 30-летней давности. Управляющие компании и ТСЖ не смогли согласовать с городскими властями оптимальную схему, которая позволила бы перевести обособленные многоквартирные дома на новый технологический режим теплоснабжения при приемлемых условиях.

— Крышные котельные в нашем доме находятся в хорошем состоянии. Конечно, основное оборудование (то есть насос, — прим. ред.) работает на износ, но работает исправно. Правда, срок подходит к концу — 30 лет! Все равно придется решать — продлевать ресурс дальше нет возможности, — рассказал «Реальному времени» председатель правления ТСЖ «Вакма» Рамиль Муртазин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ТСЖ обслуживает четыре многоквартирных дома по улице Дубравной в Приволжском районе Казани. Те находятся в нескольких километрах от магистральных тепловых труб, поэтому подогрев воды и подачу тепла обеспечивают котельные, установленные на крышах.

Глава ТСЖ подготовил пять вариантов решения проблемы по переходу на централизованное тепло и направил их на рассмотрение исполкома Казани.

— Озвучивать их не буду, так как не принята ни одна схема, — сказал он. — У этих домов нет технической возможности быстрого подключения к сетям «Казэнерго» или «Татэнерго» из-за большой удаленности. Поэтому они могут претендовать на бюджетное софинансирование прокладки новой трубы.

Федеральные деньги — на отрезанные от сетей дома?

Согласно постановлению правительства РФ, есть два варианта решения вопроса. Первый — жильцы полностью оплачивают прокладку трубы до точки присоединения, а техприсоединение субсидируется бюджетом. Второе — формируется пул из нескольких потребителей, которые вскладчину оплачивают прокладку сетей и техприсоединение. Но оба варианта дорого обойдутся потребителю, считает председатель правления ТСЖ «Вакма» Рамиль Муртазин. Впрочем, раскрывать цифры он не стал. По этой причине жители Казани не хотят отказываться от дешевого тепла — сейчас плата за тепло обходится меньше, чем в домах с централизованным отоплением.

Выход из затруднительного положения он видит в поддержке со стороны бюджета РФ. Республика второй год получает средства на ремонт коммунальных сетей. Часть денег могла бы пойти на неприсоединенные дома. На момент подготовки материала решение не было принято. «Возможно, замену котельных будем производить в 2027 году. Других вариантов нет, тогда точно придется решать», — предполагает Рамиль Муртазин.

По этому пути пошли собственники жилья в многоквартирном доме на Олонецкой, 4. У них есть техническая возможность подключиться к сетям Казанского молочного комбината на ул. Арбузова, но руководство предприятия не хочет делить промышленные сети с жильцами, рассказали в управляющей компании. Прокладывать собственные сети жители не готовы, поэтому продолжают эксплуатировать крышные котельные с низким тарифом.

На контроле городских властей находится несколько многоквартирных жилых домов, работающих на автономных источниках теплоснабжения. В них проживает около 5 тысяч человек. Понимая опасность надвигающегося «теплосетевого» кризиса, городские власти впервые подняли эту проблему три года назад. Но с тех пор ситуация кардинально не изменилась — котельные эксплуатируются по инерции.

Котельные на крышах — это навсегда?

— Крышные котельные в МКД остаются проблемным вопросом, — сообщил глава исполкома Казани Рустем Гафаров, выступая в мае на заседании Правительства РТ по подготовке к зиме.

По его словам, в столице эксплуатируется 21 котельная, оборудование выходит из строя, выпуск зарубежных запчастей прекращен. К наиболее проблемным относятся сегодня крышные котельные на Олонецкой, 4 и Карбышева, 57—59, уточнил он. Отчасти по этой причине Казань оказалась в числе тех городов, кто с опозданием получил акт Минэнерго РФ о готовности к отопительному сезону в прошлом году.

— Физический и моральный износ их оборудования затруднит получение допуска к зимней эксплуатации. С каждым годом собственникам крышных котельных все сложнее получать разрешительные документы, обеспечивать надежное теплоснабжение, безопасную эксплуатацию газового оборудования. Проблема эксплуатации крышных котельных заключается в том, что, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, они являются составной частью отопительной системы многоквартирного дома и, таким образом, входят в состав общего имущества дома, — заявил Гафаров.

Он предложил создать сервисную компанию по обслуживанию котельных. То есть в этом случае жители пожизненно смогут пользоваться альтернативными источниками теплоснабжения. Оплачивать прокладку новых сетей и техприсоединения не придется — при этом тариф останется привлекательнее. Правда, жильцы проблемных домов отказались передавать на баланс города котельные, поэтому процесс создания сервисной организации не начался.

— Ее все равно нужно будет создавать — это правильно, должен быть единый поставщик услуг для крышных котельных, — считает Рамиль Муртазин. — Нужно все равно иметь выбор цены, сами ресурсоснабжающие организации не знают, что делать, когда подключение зависит от количества жильцов.

Как Хуснуллин помог перевести дом на тепловые сети

— Само словосочетание «крышная котельная» у меня вызывает дрожь. Всегда есть вероятность, что кипяток разольется над домом, создав опасную ситуацию для жителей, — сказал член экспертного совета Комитета по вопросам ЖКХ Совета Федерации Михаил Застела, комментируя очередную «заморозку» с демонтажом автономных газовых котельных в жилом секторе Казани.

Когда он был председателем ТСЖ, ему пришлось столкнуться с проблемой перевода дома на централизованное тепло. «В моем доме была вторая по счету крышная котельная, установленная застройщиком ФОН Анатолия Ливады (именно он запустил тренд на установку крышных котельных в Казани). Я понял подвох, когда в доме исчезла горячая вода. Будучи членом общественного совета при Минстрое РТ, я в течение года собирал комиссии. Те убедились, что крышная котельная — это неудачное решение, которое сулит неприятности для жителей в перспективе», — рассказал он.

Расходы на переподключение дома взяла на себя республика. «И за это решение благодарен прежнему министру строительства и ЖКХ РТ Марату Хуснуллину. Минтимер Шарипович Шаймиев ему сказал, что нужно подключить этот дом. С тех пор наше жилье переведено на централизованное теплоснабжение, в нем нет проблем ни с теплом, ни с горячей водой», — заключил Михаил Застела.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По статистике, Казань оказалась в лидерах по строительству жилья с автономными котельными, как и Пермь, и Уфа. Так, в Перми насчитывается 68 крышных или блочно-модульных котельных. Часто такую схему выбирают при строительстве новых жилых комплексов: одна котельная может обслуживать один дом или отдельный жилой комплекс из нескольких зданий.



— На мой взгляд, это разгул безнадзорного строительства, когда застройщики не хотят платить за техприсоединение. На время гарантийного срока это «прокатывает», а потом назревает проблема с котельной. Если ее обслуживать и содержать в строгом соответствии с правилами безопасности, то обходится дорого, как и тепло из сети. На мой взгляд, подключение должен брать на себя город — на прокладку трубы и техническое присоединение. ТСЖ не сможет вытянуть эту сумму. Внутри города перемонтировать недорого, а на протягивание сетей придется потратиться, — предупредил Михаил Застела.

Насосы с ротором быстро изнашиваются, потому что состав и жесткость воды отличаются. Венгерские котельные поставили потому, что в тот момент они были самыми дешевыми. Если они стремятся их сохранить ради дешевого тепла, то сильно заблуждаются, уверен он.

