Экс-министр экологии Татарстана Шадриков стал замглавы Росгидромета
До этого он занимал пост директора департамента государственной политики в области водных ресурсов Минприроды РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова заместителем руководителя Росгидромета. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном портале.
До этого назначения с января 2026 года Шадриков занимал пост директора департамента государственной политики в области водных ресурсов Минприроды РФ.
Напомним, до перехода в федеральное ведомство он пять лет, с 2018 по 2026 год, возглавлял министерство экологии Татарстана. До министерского поста Шадриков руководил Дрожжановским районом республики.
Новым министром экологии Татарстана с января 2026 года является Азат Зиганшин.
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