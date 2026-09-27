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Экс-министр экологии Татарстана Шадриков стал замглавы Росгидромета

08:07, 27.09.2026

До этого он занимал пост директора департамента государственной политики в области водных ресурсов Минприроды РФ

Экс-министр экологии Татарстана Шадриков стал замглавы Росгидромета
Фото: Артем Дергунов

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова заместителем руководителя Росгидромета. Соответствующее распоряжение главы правительства опубликовано на официальном портале.

До этого назначения с января 2026 года Шадриков занимал пост директора департамента государственной политики в области водных ресурсов Минприроды РФ.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Напомним, до перехода в федеральное ведомство он пять лет, с 2018 по 2026 год, возглавлял министерство экологии Татарстана. До министерского поста Шадриков руководил Дрожжановским районом республики.

Новым министром экологии Татарстана с января 2026 года является Азат Зиганшин.

Зульфат Шафигуллин

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