Спрос на услуги грузчиков в Татарстане вырос на 19% за полгода

Интерес жителей Татарстана к подработке грузчиками увеличился на 23%.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане спрос на услуги грузчиков увеличился на 19% за последние шесть месяцев. По данным «Авито Услуг», отдельные категории работ показали еще более высокую динамику.

Так, спрос на ночную погрузку вырос на 28%, а на подъем вещей без лифта — на 24%.

Среднее вознаграждение для исполнителей в республике составило 5470 рублей за смену, что сопоставимо со среднероссийским показателем в 5471 рубль. При этом стоимость самих услуг для заказчиков выросла всего на 2%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интерес жителей Татарстана к подработке грузчиками увеличился на 23%.

— Грузчики остаются одними из наиболее востребованных исполнителей на рынке гибкой занятости, — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин. Он связал рост спроса с сезонным увеличением строительных и благоустроительных работ.

Лидером по росту интереса исполнителей стала Ленинградская область, где число откликов выросло в 2,3 раза год к году.

Напомним, на декабрь 2025 года Татарстан находился вне списка регионов с самой большой зарплатой грузчиков.

Зульфат Шафигуллин