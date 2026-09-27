Спрос на услуги грузчиков в Татарстане вырос на 19% за полгода
Интерес жителей Татарстана к подработке грузчиками увеличился на 23%.
В Татарстане спрос на услуги грузчиков увеличился на 19% за последние шесть месяцев. По данным «Авито Услуг», отдельные категории работ показали еще более высокую динамику.
Так, спрос на ночную погрузку вырос на 28%, а на подъем вещей без лифта — на 24%.
Среднее вознаграждение для исполнителей в республике составило 5470 рублей за смену, что сопоставимо со среднероссийским показателем в 5471 рубль. При этом стоимость самих услуг для заказчиков выросла всего на 2%.
Интерес жителей Татарстана к подработке грузчиками увеличился на 23%.
— Грузчики остаются одними из наиболее востребованных исполнителей на рынке гибкой занятости, — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин. Он связал рост спроса с сезонным увеличением строительных и благоустроительных работ.
Лидером по росту интереса исполнителей стала Ленинградская область, где число откликов выросло в 2,3 раза год к году.
Напомним, на декабрь 2025 года Татарстан находился вне списка регионов с самой большой зарплатой грузчиков.
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