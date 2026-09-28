Сработались за 10 лет: зачем СК «Ак Барс» альянсы с питерскими разработчиками

Сейчас рассматривается возможность создания производств на территории стран Ближнего Востока

«На большинстве строящихся в Зеленодольске боевых и гражданских кораблях устанавливаются системы пожаротушения, разработанные нашим КБ или внутри ГК «Пожинтех». Других поставщиков нет», — рассказал гендиректор ООО «Комплект-Сервис» Дмитрий Монахов о дружбе с судостроительной корпорацией «Ак Барс». Год назад глава Ренат Мистахов выкупил по 50% долей в петербургских «Концерн «Промтехнологии» и «Комплект-Сервис», удивив российских судостроителей. Сделка поможет гарантировать выполнение экспортного контракта, ее готовится заключить «Ак Барс» с заказчиком из Юго-Восточной Азии. Сейчас «Зеленодольскому заводу Горького» приходится отбиваться: российские поставщики выставили иски на 2,2 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Других поставщиков нет»

Петербургские партнеры настроены продолжать сотрудничество с судостроительной корпорацией «Ак Барс», невзирая на то, что подконтрольному «Зеленодольскому заводу Горького» прилетают банкротные иски российских поставщиков комплектующих. «Концерн «Промтехнологии» и «Комплект-Сервис», вошедшие в состав корпорации «Ак Барс», заточены на разработку, производство и сервисное сопровождение судов, строящихся на Зеленодольском заводе Горького, рассказал «Реальному времени» гендиректор ООО «Комплект-Сервис» Дмитрий Монахов.

— На большинстве строящихся в Зеленодольске боевых и гражданских кораблях устанавливаются системы пожаротушения, разработанные нашим КБ или внутри ГК «Пожинтех». Других поставщиков нет, — сказал он. Концерн закрывает 100% потребностей ВМФ РФ в стационарных системах пожаротушения, а почти полностью обеспечивает своими решениями пожаробезопасность гражданских судов.

Обе компании принадлежат петербургскому предпринимателю Антону Селютину. Его предприятия обеспечивают разработку и поставку систем пожаротушения для судов с 2015 года. «Десять лет работали вместе — срослись», — отметил Дмитрий Монахов. «Концерн «Промтехнологии» специализируется на изготовлении коммуникационного оборудования, а «Комплект-Сервис» — на изготовлении пожарно-охранной сигнализации.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— На данный момент нашими системами защищено более 150 объектов. Среди них — множество кораблей и судов Военно-морского флота, а также ряд крупных гражданских и инфраструктурных объектов. В их числе: 15 станций московского метрополитена и несколько станций метро в Санкт-Петербурге, все комплексы МГУ, «Лахта Центр», Дом правительства Москвы, «Гринфилд Парк», архив Сбербанка, — рассказал он.

По его словам, продажа 50% долей в ООО «Концерн «Промтехнологии» и ООО «Комплект-Сервис» позволила объединить усилия и стать гибкими. Поставщик избавляется от участия в тендерах на разработку и поставку систем для каждого типа корабля, а производитель получает постоянного партнера.

Сам Ренат Мистахов заявил «Реальному времени», что покупать новые активы в Санкт-Петербурге больше не планирует. «Все, больше покупать ничего не будем», — сказал он.

Ставка на индонезийский заказ

Какие проекты были сделаны в интересах СК «Ак Барс» в 2025—2026 годах, он не уточнил. Но заметил, что перспективы связаны с внешними рынками стран АСЕАН. «Мы активно стали продвигать наши суда среди азиатских и арабских заказчиков», — рассказал он.

Судостроительная корпорация «Ак Барс» рассматривает возможность создания производств на территории стран Ближнего Востока. В июне этого года индонезийская судостроительная компания PT PAL Indonesia подписала соглашение по вопросу строительства грузовых и специализированных судов с «Ак Барсом».

— Сейчас владельцы судов просят обеспечить повышенную пожарную безопасность, — рассказал Монахов.

Во-первых, ужесточены международные нормы конвенции СОЛАС (глава II-2) и связанные с ней документы, например Кодекс по методам испытаний и работе систем пожаротушения (FTP Code). Во-вторых, современные суда становятся все более насыщенными электроникой, что повышает риски при пожаре: сложнее локализовать очаг, есть риск повреждения критически важного оборудования. «Заказчики хотят быть уверены, что система пожаротушения действительно справится с задачей в таких условиях», — сказал он.

«ОСК-Технологии» спросило за патрульные корабли

Сделка «Ак Барса» с петербургским разработчиком проходила на фоне растущего вала судебных исков, поступающих от других российских поставщиков корабелов. В клинч с Зеленодольским заводом Горького вошел известный поставщик навигационных систем «ОСК -Технологии». Руководство предприятия в марте 2025 года направило уведомление о взыскании 200 млн рублей задолженности за поставку навигационных систем, установленных на кораблях ВМФ проекта 22160. Речь идет о патрульном корабле «Дмитрий Рогачев» (заводской номер 162), который был введен в строй в 2019 году, и корабле «Павел Державин» (заводской номер 163), который был официально принят в боевой состав Черноморского флота ВМФ России в 2020 году.

Всего по контракту «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» построил серию из пяти кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166. После долгих судебных разбирательств «ОСК-Технологии» получило в этом году исполнительный лист и начало взыскание. В этом году татарстанский производитель получил 7 уведомлений о взыскании требований за выполненные поставки и работы (учитывая оборонный статус Зеленодольского предприятия, сумма требований не раскрывается).

Всего в картотеке значатся 34 уведомления, поданных с конца 2021 года. Сейчас в арбитражных судах рассматриваются иски на 2,2 млрд рублей, поданных контрагентами, следует из базы «СПАРК-Интерфакс».

По мнению экспертов, низкая платежная дисциплина может привести к тому, что поставщики будут ужесточать отношения с зеленодольским предприятием и требовать максимального авансирования работ по госконтрактам. Впрочем, проблема накопления долга перед поставщиками носит системный характер. Среди причин — необходимость дорабатывать проектную и конструкторскую документацию, отсутствие ритмичного финансирования от заказчиков, срыв поставок оборудования. После 2022 года возникли трудности из-за того, что иностранные партнеры не выполняли обязательства по поставкам оборудования и запчастей.