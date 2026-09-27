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Главное с 28 сентября по 4 октября: обращение раиса, первое заседание Госдумы нового созыва

00:00, 27.09.2026

Казанцев ждет открытие 61-го концертного сезона ГАСО РТ и матч сборных Россия — Иран

Главное с 28 сентября по 4 октября: обращение раиса, первое заседание Госдумы нового созыва
Фото: Реальное время

Неделя с 28 сентября по 4 октября начнется с ежегодного послания раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ, затем пройдет само заседание. 29 сентября в Казани сыграют сборные России и Ирана по футболу, 30-го в Москве состоится первое заседание Госдумы девятого созыва. Также в течение недели в мире откроется Декада пожилого человека, а в России отпразднуют присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

Ежегодное послание раиса Татарстана Госсовету РТ

Традиционное выступление раиса Татарстана Рустама Минниханова пройдет в понедельник на заседании Госсовета. Татарстанский лидер начнет оглашать послание в 10:00. Как и в предыдущие годы, его выступление будет доступно для просмотра в формате прямой теле— и радиотрансляции.

Где: Казань, ГБКЗ им. С. Сайдашева.
Когда: 28 сентября.

Двадцать четвертое заседание Госсовета РТ седьмого созыва

После оглашения послания депутаты проведут двадцать четвертое заседание Госсовета РТ седьмого созыва. Начало запланировано на 14:00. В повестку дня заседания по предложениям комитетов вносится 12 вопросов, в том числе 10 проектов законов РТ. В том числе рассмотрят изменения в республиканских законах о бюджете республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Где: Казань, ГБКЗ им. С. Сайдашева.
Когда: 28 сентября.

Казанская неделя науки — Kazan Science Week

Торжественное открытие Казанской недели науки состоится 28 сентября в 11:00. Мероприятие даст старт проведению Международной конференции «Современное развитие магнитного резонанса». Также будет проведен кластер конференций по магнетикам на молекулярной основе, органическим радикалам и электрохимии. Кроме того, в рамках недели науки вручат Международную премию имени Е. Завойского — в этом году ее лауреатом стал россиянин Александр Смирнов.

Где: Казань.
Когда: 28 сентября — 5 октября.

Форум по диджитал–маркетингу «ПМФ XXVI / Performance Marketing Forum»

В программе форума — четыре тематических потока и отдельный трек для руководителей. Участники обсудят влияние ИИ на поведение пользователей и развитие перформанс-маркетинга, экономику диджитал-рынка, монетизацию в ретейл-медиа и на маркетплейсах, маркетинг в таких сегментах, как финтех, фарма, недвижимость и e-com. Также в программе — питчинг новых сервисов и представление актуального рейтинга рынка.

Где: Москва, Hyatt Petrovsky Park.
Когда: 28—29 сентября.

Матч сборных России и Ирана

Товарищеский матч сборных двух стран пройдет во вторник. Он начнется в 19:30. Матч станет для «Ак Барс Арены» первым международным поединком по футболу с осени 2021 года. Гимн России перед игрой исполнит народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина.

Где: Казань, стадион «Ак Барс Арена».
Когда: 29 сентября.

Международный фестиваль и лаборатория современной музыки Synesthesia lab

В этом году он посвящен 95-летию Софьи Губайдулиной. На фестивале исполнят музыку разных эпох и культур — от Баха и Шенберга до сочинений современных авторов из России, Китая, Италии, Ирана, Испании, США, Бразилии и других стран. В программе — лекции, концерты, мультимедийные проекты с «живой электроникой» и артхаусное кино.

Где: Казань.
Когда: 29 сентября — 8 октября.

Первое заседание Госдумы девятого созыва

Первое заседание Госдумы нового, девятого созыва состоится в среду в 10:00. Выборы депутатов прошли с 18 по 20 сентября. Впервые в них приняли участие жители регионов Донбасса и Новороссии. «Единая Россия» по итогам думских выборов получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1, также в парламент прошли четыре самовыдвиженца.

Где: Москва, здание Госдумы.
Когда: 30 сентября.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией

В конце сентября отмечают воссоединение с Россией новых территорий. Четыре года назад в Кремле были подписаны международные договоры, согласно которым эти территории вошли в состав нашей страны на правах ее субъектов. В честь памятной даты в разных уголках России проводят митинги и акции.

Где: Россия.
Когда: 30 сентября.

Матч «Ак Барс» — «Барыс»

Казанский хоккейный клуб в домашней игре встретится с ближайшим соперником по восточной таблице — «Барысом» из Астаны. Старт матча — в 19:00.

Где: Казань, «Татнефть Арена».
Когда: 30 сентября.

Дни культуры Ирана в Казани

В конце сентября и начале октября в российских городах пройдут Дни культуры Ирана — в их число вошла и Казань. В частности, зрителей ждет фестиваль иранского кино.

Где: Казань.
Когда: 30 сентября — 1 октября.

Международный день пожилых людей

Праздник отмечают с 1990-х годов по инициативе ООН. В России 1 октября стартует Декада пожилого человека. В течение 10 дней в регионах для старшего поколения проводят концерты, выставки, дни открытых дверей в центрах соцзащиты и творческие мастер-классы.

Где: по всему миру.
Когда: 1 октября.

Форум по цифровой трансформации будущего UEC-2026

II Международный форум Universe Ecom Convention объединит более 1 тыс. участников из банковского сектора, финтеха, ретейла и цифровых технологий. Главным событием на площадке станет сессия с президентом Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии Любарто Сартойо. Участие в ней примут и представители деловых кругов стран АСЕАН.

Где: Москва, Дворец культур.
Когда: 1 октября.

Открытие 61-го концертного сезона ГАСО РТ

Начало нового месяца ознаменует и юбилейный концерт, посвященный открытию 61-го концертного сезона Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан (ГАСО РТ). Дирижер — Александр Сладковский. В программе — произведения Шостаковича, Бетховена, Вагнера, Чайковского, Жиганова и др. Начало — в 18:30.

Где: Казань, ГБКЗ им. С. Сайдашева.
Когда: 1 октября.

Галия Гарифуллина

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