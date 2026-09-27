Главное с 28 сентября по 4 октября: обращение раиса, первое заседание Госдумы нового созыва

Казанцев ждет открытие 61-го концертного сезона ГАСО РТ и матч сборных Россия — Иран
Неделя с 28 сентября по 4 октября начнется с ежегодного послания раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ, затем пройдет само заседание. 29 сентября в Казани сыграют сборные России и Ирана по футболу, 30-го в Москве состоится первое заседание Госдумы девятого созыва. Также в течение недели в мире откроется Декада пожилого человека, а в России отпразднуют присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
Ежегодное послание раиса Татарстана Госсовету РТ
Где: Казань, ГБКЗ им. С. Сайдашева. Когда: 28 сентября.
Двадцать четвертое заседание Госсовета РТ седьмого созыва
Где: Казань, ГБКЗ им. С. Сайдашева. Когда: 28 сентября.
Казанская неделя науки — Kazan Science Week
Где: Казань. Когда: 28 сентября — 5 октября.
Форум по диджитал–маркетингу «ПМФ XXVI / Performance Marketing Forum»
Где: Москва, Hyatt Petrovsky Park. Когда: 28—29 сентября.
Матч сборных России и Ирана
Где: Казань, стадион «Ак Барс Арена». Когда: 29 сентября.
Международный фестиваль и лаборатория современной музыки Synesthesia lab
Где: Казань. Когда: 29 сентября — 8 октября.
Первое заседание Госдумы девятого созыва
Где: Москва, здание Госдумы. Когда: 30 сентября.
День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией
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