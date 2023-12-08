В Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение о морозах — ожидается до -40°С

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в ближайшие дни температуры воздуха могут опуститься до -40 градусов. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

Сильный мороз до -40 градусов ожидается ночью и утром в выходные, 9 и 10 декабря, местами в восточных и северных районах Татарстана. В целом в субботу и воскресенье в это время суток прогнозируется от -30 до -35°С.

Днем 9 и 10 декабря в Татарстане температура воздуха составит от -21 до -26 градусов. На севере и востоке республики она опустится до -30°С, сообщили в Гидрометцентре региона.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Штормовое предупреждение об аномальных морозах в Татарстане стало вторым за неделю. В понедельник, 4 декабря, Гидрометцентр республики объявил его из-за похолодания до -34 градусов.

В ночь на 8 декабря в Татарстане ожидалось похолодание до -35 градусов, в Казани — до -31°С. Накануне Гидрометцентр республики спрогнозировал до -38°С, указав, что морозы усилятся, а среднесуточные температуры окажутся на 20 градусов ниже нормы и составят -25..-30°С.



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Татьяна Демина