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В Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение о морозах — ожидается до -40°С

12:20, 08.12.2023 4
В Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение о морозах — ожидается до -40°С
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане в ближайшие дни температуры воздуха могут опуститься до -40 градусов. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

Сильный мороз до -40 градусов ожидается ночью и утром в выходные, 9 и 10 декабря, местами в восточных и северных районах Татарстана. В целом в субботу и воскресенье в это время суток прогнозируется от -30 до -35°С.

Днем 9 и 10 декабря в Татарстане температура воздуха составит от -21 до -26 градусов. На севере и востоке республики она опустится до -30°С, сообщили в Гидрометцентре региона.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Штормовое предупреждение об аномальных морозах в Татарстане стало вторым за неделю. В понедельник, 4 декабря, Гидрометцентр республики объявил его из-за похолодания до -34 градусов.

В ночь на 8 декабря в Татарстане ожидалось похолодание до -35 градусов, в Казани — до -31°С. Накануне Гидрометцентр республики спрогнозировал до -38°С, указав, что морозы усилятся, а среднесуточные температуры окажутся на 20 градусов ниже нормы и составят -25..-30°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08 дек
    Так планируйте следующую свалку со стороны прихода холодных воздушных масс. Лет через 40 потомки спасибо скажут...
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  • Анонимно 08 дек
    холодно - и на улице, и дома. Чую за обогреватели счета пришлют ощутимые
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  • Анонимно 08 дек
    аномальная жара, аномальное тепло. аномальные морозы... мне кажется, нужно пересмотреть норма гидрометцентру
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  • Анонимно 08 дек
    Зимой должно быть холодно, летом жарко. Все правильно
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