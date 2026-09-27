В России начались совместные учения сил ОДКБ

Всего к маневрам привлечено около 2 тыс. военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана при использовании 350 единиц техники.

Фото: Сергей Козлов

На полигоне Чебаркульский в Челябинской области стартовали командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, а также специальные учения разведки и материально-технического обеспечения.

В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков и заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, сообщает ТАСС.

Учения направлены на отработку совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта с применением БПЛА и робототехники. Всего к маневрам привлечено около 2 тыс. военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана при использовании 350 единиц техники.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам генерал-полковника Сердюкова, мероприятия являются плановыми и не направлены против третьих стран. Они призваны повысить готовность силового компонента ОДКБ к обеспечению коллективной безопасности.

Напомним, в июне главы МИД ОДКБ одобрили в Казани Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.

Зульфат Шафигуллин