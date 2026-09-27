В России начались совместные учения сил ОДКБ
Всего к маневрам привлечено около 2 тыс. военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана при использовании 350 единиц техники.
На полигоне Чебаркульский в Челябинской области стартовали командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, а также специальные учения разведки и материально-технического обеспечения.
В церемонии открытия приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков и заместитель генсека организации Мирлан Тургунбеков, сообщает ТАСС.
Учения направлены на отработку совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта с применением БПЛА и робототехники. Всего к маневрам привлечено около 2 тыс. военнослужащих из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана при использовании 350 единиц техники.
По словам генерал-полковника Сердюкова, мероприятия являются плановыми и не направлены против третьих стран. Они призваны повысить готовность силового компонента ОДКБ к обеспечению коллективной безопасности.
Напомним, в июне главы МИД ОДКБ одобрили в Казани Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.
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