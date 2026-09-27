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В Казанском Кремле развернули гигантскую форму сборной России по футболу

10:52, 27.09.2026

Видео акции в социальных сетях опубликовал раис Татарстана Рустам Минниханов

В Казанском Кремле развернули гигантскую форму сборной России по футболу
Фото: скриншот макс-канала раиса Татарстана

У стен Казанского Кремля установили самую большую форму национальной сборной. Видео акции в социальных сетях опубликовал раис Татарстана Рустам Минниханов.

В обновленной форме сборная России 29 сентября впервые выйдет на поле «Ак Барс Арены» в товарищеском матче против команды Ирана.

Минниханов пригласил жителей республики на игру, повторив свой призыв также на татарском языке.

— Всех ждем на футболе! Футболга килегез! Егетләребезгә уңышлар телибез (Приходите на футбол! Желаем успехов нашим парням!, — перевод с татарского языка, прим.ред.), — написал Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Начало встречи между сборными России и Ирана было перенесено с 19:30 на 19:00 по просьбе основного вещателя.

Напомним, ранее стало известно, где разместится российская команда в Казани.

Зульфат Шафигуллин

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