В Казанском Кремле развернули гигантскую форму сборной России по футболу
Видео акции в социальных сетях опубликовал раис Татарстана Рустам Минниханов
У стен Казанского Кремля установили самую большую форму национальной сборной. Видео акции в социальных сетях опубликовал раис Татарстана Рустам Минниханов.
В обновленной форме сборная России 29 сентября впервые выйдет на поле «Ак Барс Арены» в товарищеском матче против команды Ирана.
Минниханов пригласил жителей республики на игру, повторив свой призыв также на татарском языке.
— Всех ждем на футболе! Футболга килегез! Егетләребезгә уңышлар телибез (Приходите на футбол! Желаем успехов нашим парням!, — перевод с татарского языка, прим.ред.), — написал Минниханов.
Начало встречи между сборными России и Ирана было перенесено с 19:30 на 19:00 по просьбе основного вещателя.
Напомним, ранее стало известно, где разместится российская команда в Казани.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».