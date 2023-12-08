Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки задержали

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отца девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии №5, задержали по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия. Ему предъявили обвинение по статье ст. 224 УК России, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Помимо него, полицейские задержали главу частной охранной организации и женщину-охранника. Сейчас их допрашивают. О каких-либо предъявленных им обвинениях информации нет.

Уточняется, что рамка металлодетектора в школе не работала. Об этом сообщают свидетели произошедшего.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Утром 7 декабря 14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ была информация, что девочку могли травить в школе, однако этот факт не подтвержден. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).

Вертолет МЧС России доставил в Москву из Брянска двух пострадавших. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще трое учеников с травами средней степени тяжести находятся в больницах региона.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов