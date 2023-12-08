В Следкоме Татарстана создали новый отдел по расследованию важных дел — по преступлениям мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В структуре следственного управления СКР по Татарстану создали шестой отдел по расследованию особо важных дел. Он будет рассматривать преступления, которые совершили иностранцы или лица, не имеющие гражданства.

Возглавил отдел Дмитрий Филин. В феврале этого года его назначили начальником отдела следственного комитета Нижнекамска. До назначения он исполнял обязанности руководителя СУ СК по Нижнекамскому району.

Новый отдел расположен на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале ноября раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета Безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Он заявил о важности контроля над положением в миграционной сфере в целях поддержания общественного порядка и безопасности, обратив внимание, что в регионе, как и в некоторых других субъектах России, возникают довольно острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих.

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Айрат Назипов