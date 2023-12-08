Проект благоустройства парка «Малое Чайковое озеро» получил медаль почета международной премии Гуанчжоу

За проект благоустройства парка «Малое Чайковое озеро» Казань получила медаль почета Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций, сообщили в мэрии.

Кроме того, столица Татарстана заняла третье место в номинации «Приз зрительских симпатий». Казань набрала 520 тысяч голосов.

Первое место досталось китайскому городу Сяньиню, а второе — Пимпри-Чинчваду из Индии. Всего для участия в конкурсе было подано 274 заявки из 193 городов 54 стран. Казань стала единственным российским муниципалитетом, который попал в шорт-лист премии.



realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Работы по благоустройству территории «Озеро Малое Чайковое» площадью 2,6 га в Ново-Савиновском районе Казани в рамках первой очереди были завершены в 2021 году. В основу проекта легла концепция «Семь источников здоровья». На территории были созданы различные функциональные зоны, направленные на реабилитацию и оздоровление пациентов располагающейся рядом больницы №7.

Территорию «Озеро Большое Чайковое» также планируется благоустроить. По проекту предполагается минимальное вмешательство в природу, создание новых пешеходных связей, площадок для наблюдения за флорой и фауной. Территория считается ценнейшим природным объектом, так как в этом месте располагаются гнездовья редких птиц. Общая площадь территории Чайковых озер составляет 9,5 га. В мае этого года им был присвоен статус особо охраняемой природной территории.

Напомним, проект Чайковых озер победил в третьем конкурсе «Здоровые города России». Он занял первое место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения».

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Айрат Назипов