Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО
Сейчас лимиты составляют 400 тыс. рублей за ущерб имуществу
Минфин поддерживает повышение лимитов выплат по ОСАГО, в первую очередь по вреду жизни и здоровью. Об этом на полях Мосфинфорума заявил замминистра финансов Иван Чебесков, передают РИА «Новости».
По его словам, вопрос обсуждается несколько лет. При этом он рассчитывает, что рост лимитов не приведет к существенному увеличению страховых тарифов, однако тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом.
Сейчас лимиты по ОСАГО составляют 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. Всероссийский союз страховщиков предлагал повысить их до 1 млн и 2 млн рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что инвестиционные доходы российских страховщиков резко упали. Они сократились более чем на 10 процентных пунктов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».