Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО

Сейчас лимиты составляют 400 тыс. рублей за ущерб имуществу

Фото: Динар Фатыхов

Минфин поддерживает повышение лимитов выплат по ОСАГО, в первую очередь по вреду жизни и здоровью. Об этом на полях Мосфинфорума заявил замминистра финансов Иван Чебесков, передают РИА «Новости».

По его словам, вопрос обсуждается несколько лет. При этом он рассчитывает, что рост лимитов не приведет к существенному увеличению страховых тарифов, однако тема требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, ЦБ и парламентом.

Сейчас лимиты по ОСАГО составляют 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. Всероссийский союз страховщиков предлагал повысить их до 1 млн и 2 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что инвестиционные доходы российских страховщиков резко упали. Они сократились более чем на 10 процентных пунктов.

Алсу Сабирзанова