Песков переадресовал вопросы о повышении налогов Минфину и Минэкономразвития

По его словам, экономический блок правительства сейчас работает над бюджетом, поэтому пояснения следует давать оттуда.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идеи об увеличении налогов и введении новых сборов лучше комментировать ведомствам, которые их предложили. Его слова приводит журналист Александр Юнашев.

По словам пресс-секретаря президента РФ, экономический блок правительства сейчас работает над бюджетом, поэтому пояснения следует давать оттуда.

Ранее сообщалось, что Минфин после выборов в Госдуму подготовил предложения по изменению налоговой системы на 2027–2029 годы. В частности, ведомство обсуждало включение дивидендов и процентов по вкладам в базу НДФЛ.

Напомним, сегодня Песков сообщил, что российская спутниковая система «Рассвет», являющаяся аналогом Starlink, в скором времени заработает в полной мере.

Зульфат Шафигуллин