Новости экономики

19:00 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Песков переадресовал вопросы о повышении налогов Минфину и Минэкономразвития

16:56, 27.09.2026

По его словам, экономический блок правительства сейчас работает над бюджетом, поэтому пояснения следует давать оттуда.

Песков переадресовал вопросы о повышении налогов Минфину и Минэкономразвития
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идеи об увеличении налогов и введении новых сборов лучше комментировать ведомствам, которые их предложили. Его слова приводит журналист Александр Юнашев.

По словам пресс-секретаря президента РФ, экономический блок правительства сейчас работает над бюджетом, поэтому пояснения следует давать оттуда.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Ранее сообщалось, что Минфин после выборов в Госдуму подготовил предложения по изменению налоговой системы на 2027–2029 годы. В частности, ведомство обсуждало включение дивидендов и процентов по вкладам в базу НДФЛ.

Напомним, сегодня Песков сообщил, что российская спутниковая система «Рассвет», являющаяся аналогом Starlink, в скором времени заработает в полной мере.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБюджетФинансыОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Нижнекамскнефтехим45.4
  • Казаньоргсинтез46.1
  • КАМАЗ55.3
  • Нижнекамскшина32.45
  • Таттелеком0.566
  • Татнефть628.2