Песошин: «Машиностроение — основа технологического суверенитета Татарстана»
Премьер-министр республики Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем машиностроителя
Машиностроение является основой технологического суверенитета Татарстана. Об этом в своей поздравительной речи в честь Дня машиностроителя заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.
Он также отметил многократный рост важности машиностроительной отрасли в России в нынешних условиях.
— Татарстан по праву гордится автомобилестроением, судостроением, авиационной отраслью, производством кабельной и электротехнической продукции, оборудования для нефтегазовой промышленности. Активное внедрение цифровых технологий и современных систем управления производственными процессами позволяет республике уверенно занимать лидирующие позиции в стране, — добавил Песошин.
Премьер-министр пожелал процветания работникам машиностроительного комплекса.
В 2026 году День машиностроителя отмечается 27 сентября — в последнее воскресенье первого месяца осени.
Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина заявила, что Татарстан может поставлять в Индию продукцию машино— и авиастроения.
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