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Александр Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии

21:28, 27.09.2026

Исполняющим обязанности главы государства станет председатель Народной скупщины Ана Брнабич

Александр Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Об этом он сообщил, выступая в здании Генерального секретариата.

Исполняющим обязанности главы государства станет председатель Народной скупщины Ана Брнабич. В стране пройдут досрочные президентские выборы, которые изначально должны были состояться в 2027 году.

Вучич покинул пост перед досрочными выборами в парламент. На них он будет баллотироваться на переизбрание как кандидат от правящей Сербской прогрессивной партии на пост премьер-министра.

Денис Петров

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