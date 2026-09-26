Жители Татарстана увеличили закупки стройматериалов почти вдвое

Тренд связывают с желанием сэкономить и контролировать состояние жилья без привлечения крупных подрядчиков

Фото: Максим Платонов

Летом 2026 года спрос на товары для стройки и DIY-ремонта в Татарстане вырос почти в два раза год к году, следует из данных Ozon и компании «Ондулин».

Наиболее активно покупатели приобретали ручные инструменты (рост в 1,8 раза) и изоляционные материалы, например геомембрану (в 2,1 раза).

Спрос на отдельные категории увеличился еще заметнее: готовую бетонную смесь покупали чаще в 3,5 раза, изоленту — в 3,4 раза, магниты для ремонта — в 2,6 раза. 48% владельцев домов заявили в опросе, что полностью выполнили кровельные работы самостоятельно.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тренд связывают с желанием сэкономить и контролировать состояние жилья без привлечения крупных подрядчиков. Интерес к самостоятельному ремонту поддерживает общая динамика рынка, по итогам прошлого года DIY-сегмент в России вырос на 13%.

Ранее эксперт назвал стоимость «инвесторского» ремонта с переоборудованием апартаментов.

Зульфат Шафигуллин