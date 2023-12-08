После стрельбы в брянской гимназии на должностных лиц возбудили уголовное дело о халатности

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Брянске возбудили уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК России) после стрельбы в гимназии №5. Об этом сообщает прокуратура области.

В надзорном ведомстве пояснили, что должностные лица убрали стационарный металлодетектор со входа. По данным ведомства, по этой причине девочка смогла пронести оружие в школу. При этом у школы имелось техническое средство досмотра.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области.

realnoevremya.ru (архив)

Утром 7 декабря 14-летняя ученица гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. В результате погибли два человека (одна из них — стрелявшая, она покончила с собой), пять человек получили ранения. В СМИ была информация, что девочку могли травить в школе, однако этот факт не подтвержден. После трагедии в Брянске возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух или более лиц»).



Отца девочки, которая устроила стрельбу в брянской гимназии №5, задержали по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия. Помимо него, полицейские задержали главу частной охранной организации и женщину-охранника.

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Айрат Назипов