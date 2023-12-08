МОК допустил участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный олимпийский комитет допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. Об этом организация сообщила на своем сайте.

К участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе МОК может допустить россиян и белоруссов, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. На сегодняшний день их насчитывается 11.



— Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом рассматриваться не будут, — обратили внимание в МОК.

Напомним, в следующем году Олимпийские игры состоятся Париже. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

В начале декабря президент МОК Томас Бах сообщил, что окончательное решение по вопросу участия российских спортсменов в Олимпийских Играх в Париже примут в марте 2024 года. Планируется учесть решение ООН, которое призывает к олимпийскому перемирию.



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Татьяна Демина