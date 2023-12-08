ЦИК определил даты досрочного голосования на выборах президента России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Досрочное голосование на выборах президента России пройдет с 25 февраля по 14 марта. Об этом рассказала секретарь ЦИК России Наталья Бударина на заседании комиссии.

— Досрочное голосование на территории Российской Федерации будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта, основное голосование — дата нам уже понятна, известна —15,16,17 марта, — сообщила она.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. Россияне в этом году смогут выбрать будущего президента через дистанционное электронное голосование.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня Центральная избирательная комиссия России на первом официальном заседании, посвященном старту президентской кампании, утвердила трехдневное голосование на выборах главы государства в 2024 году.



Кандидатов в президенты России выдвинут до 1 января. ЦИК рассмотрит поступившие заявления в течение пяти дней с момента их получения. Кандидаты уже могут начать выдвижение.

Российский лидер Владимир Путин еще не объявлял о своем решении относительно участия в президентских выборах в 2024 году. Президентом страны он стал в 2000 году. Спустя 8 лет он уступил место Дмитрию Медведеву. Однако уже через четыре года его снова избрали главой государства.



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Айрат Назипов