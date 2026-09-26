Число пенсионеров в России выросло до 40,496 млн

За август число увеличилось на 21 тыс.

Фото: Владимир Васильев

В августе 2026 года число пенсионеров в России достигло 40,496 млн человек, увеличившись за месяц на 21 тыс. В июле пенсионеров было 40,475 млн. Об этом сообщил Соцфонд, передает ТАСС.

По словам профессора Финансового университета Александра Сафонова, рост связан с несколькими факторами, в том числе с августовским перерасчетом. С 1 августа Соцфонд ежегодно корректирует пенсии работающих пенсионеров за прошлый год, что активизирует учетные базы и стимулирует граждан подтверждать статус ради надбавок.

Ранее сообщалось, что в России могут установить выплату 200 тыс. рублей за долголетие. Такая мера станет стимулом для россиян заботиться о своем здоровье.

Алсу Сабирзанова