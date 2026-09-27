Число бургерных в Казани сократилось на 6% за год

В целом по городам-миллионникам число таких ресторанов снизилось примерно на 1%, составив 2,4 тысячи.

Фото: Динар Фатыхов

Количество бургерных заведений в Казани уменьшилось на 6%, до 89 точек по итогам сентября 2026 года. Такие итоги приведены в по результатам исследования 2ГИС.

В целом по городам-миллионникам число таких ресторанов снизилось примерно на 1%, составив 2,4 тысячи.

Наибольший рост показали Уфа (плюс 10%, до 81 точки), Новосибирск (плюс 9%, до 111) и Екатеринбург (плюс 6%, до 115). В Санкт-Петербурге количество заведений увеличилось на 3%, до 444. Сильнее всего сеть поредела в Ростове-на-Дону — на 14% (до 76 точек) и Нижнем Новгороде — на 13% (до 72).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Москве за год закрылось 3% бургерных, однако столица сохраняет лидерство: на нее приходится более трети всех точек в миллионниках.

Ранее аналитики сообщали, что стоимость бургера в России выросла на 253% за 16,5 года, а

цена готового бургера в сетях фастфуда оказалась в два раза выше себестоимости домашнего.

Зульфат Шафигуллин